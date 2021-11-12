Украина намерена высылать нелегальных мигрантов, если те прорвутся из Беларуси

В случае гипотетического перенаправления массовых групп нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки на границу Беларуси с Украиной последняя намерена всевозможными способами не допустить их попадания на свою территорию, а в случае прорыва высылать либо обратно, либо в страны происхождения, либо и вовсе в третьи страны.

Об этом сообщил в ходе дискуссии "Миграционное нашествие Лукашенко: цели и информационное сопровождение гибридной агрессии против ЕС" спикер ведомства Андрей Демченко.

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"Есть законные механизмы возвращения — это, конечно, реадмиссия, которая действует у нас с Беларусью. Не исключаем того, что Беларусь может пойти на такой шаг, как непринятие беженцев. Но в дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения, или в третьи страны", — сказал он.

По словам представителя погранслужбы, ситуация на границе Украины с Беларусью сейчас остается спокойной и контролируемой.

"Мы не отмечали ни маленьких, ни больших групп незаконных мигрантов, которые прибывали бы к границе, или тех, которые бы уже ее пересекли. В то же время, обращая внимание на ситуацию, которая складывается в Польше, в Литве, на то большое количество мигрантов, которые штурмуют их границы со стороны Беларуси, Украина также должна готовиться к этому", — подчеркнул Демченко.

Он напомнил, что для усиления границы с Беларусью решено направить подкрепление из военных, полицейских и резервистов погранслужбы вместе со специальной техникой — всего предусмотрено около 8,5 тысячи человек. Их размещение происходит максимально близко к линии границы.

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"Мы должны обеспечить надежную охрану своей границы и не допустить фактически управляемого потока большого количества незаконных мигрантов в Украину. Безопасность украинской границы — это фактически безопасность ЕС", — заявил пресс-секретарь.

Демченко добавил, что на данный момент охрана украинской границы усилена тепловизионными комплексами, проводится мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также мониторит границу авиация.

"И, конечно, мы учитываем всю информацию, которую собирает разведка, в том числе Госпогранслужбы, поскольку, как мы видим, невозможно доставить такое количество людей в пешем порядке — их должны подвозить к границе. А это, как правило, должна быть и адекватная логистика на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска. Потому для себя мы четко понимаем, на каких маршрутах может произойти подвоз этих мигрантов и, собственно, где они в дальнейшем будут пытаться пересечь границу Украины", — отметил он.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что ситуация отслеживается и оперативными сотрудниками, и разведчиками, причем все резервные силы размещаются максимально близко к госгранице.

"Увеличенное количество пограничных нарядов, которое уже есть фактически на линии границы, отслеживает ситуацию. Если есть малейшая информация или будут замечены нелегальные мигранты, эти резервы должны сначала мобильными группами, а потом большими силами выйти на линию границы, чтобы сдержать нелегальных мигрантов на границе и не допустить их в Украину", — добавил он.

Отметим при этом, что накануне Министерство внутренних дел заявило, что наблюдается увеличение потока мигрантов в приграничные с Украиной регионы.