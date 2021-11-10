Данилов предложил немецким социал-демократам взять мигрантов из Азии к себе в Бундестаг

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил немецким социал-демократам разместить нелегальных мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и Польши в свободных Кабинетах Бундестага. Об этом Данилов сказал на Брифинге по итогам заседания СНБО.

"У нас на заседании СНБО мы рассматривали это заявление господина Шмидта(Нильс Шмидт, пресс-секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, — Delo.ua). У нас предложение социал-демократам взять себе домой по два, по три, по пять(беженцев — Delo.ua). Если есть место в Бундестаге есть кабинеты. Пусть они берут их к себе и пусть они там находятся. С какого перепуга мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться? Очень странно если немцы нам говорят что мы должны делать в этой ситуации", — сказал Данилов.

Ранее пресс-секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Нильс Шмидт заявил, что польские власти действуют незаконно по отношению к мигрантам из Азии, что застряли на границе Польши и Беларуси, поскольку лишают их возможности подать заявку на убежище в ЕС и вытесняют их обратно в Беларусь. Шмидт заявил, что мигрантам следует разрешить въезд, а затем доставить их в страну за пределами ЕС на период пока мигранты проходят процедуру получения убежища в ЕС. В качестве такой страны Шмыдт назвал Украину.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в ходе брифинга по итогам СНБО сообщил, что "СБУ совместно с другими органами компетентными органами принимает все меры, чтобы граница была на замке". Баканов добавил, что вопрос находится на контроле Президента Владимира Зеленского и план состоит в том, чтобы все силовые ведомства объединились с целью не допустить проникновения мигрантов в Украину.

Министр Внутренних дел Денис Монастырский добавил, что МВД готовиться к сценариям схожим с теми, что происходят на украинско-польской границе и на заседании СНБО было принято решение об усилении государственной границы Украины сотрудниками Государственной пограничной службы. Кроме того были определены вероятные места скопления мигрантов и принято решение об усилении госграницы бойцами Национальной гвардии и сотрудниками национальной полиции. Также в ближайшее время бойцы территориальной обороны в пограничных областях в ходе цчений будут отрабатывать сценарии незаконного пересечения госграницы нелегальными мигрантами.

"Ответ украинских правоохранителей будет довольно жестким, четким и корректным в рамках закона", — отметил Монастырский.

Напомним, 8 ноября белорусские журналисты опубликовали видео, как многочисленная толпа мигрантов направляется к польской границе. При этом журналисты подчеркивают, что мигрантов до границы сопровождают вооруженные люди с собаками, то есть их передвижение организовано.

После того как колонна мигрантов подошла к границе с Польшей, они начали попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

При этом согласно сообщению МВД, наблюдается увеличение потока мигрантов в приграничные с Украиной регионы.