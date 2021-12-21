Импорт сыра в Украину бьет рекорды

В ноябре побит очередной рекорд по импорту сыра в Украину: сычужного сыра завезено почти 4,4 тысячи тонн, в том числе 2,5 тысячи тонн сыра твердого/полутвердого. Это просто огромный объем даже для предпраздничной реализации.

Об этом сообщает ИНФАГРО.

"Близится Новый год, лучший период для реализации сыров. К активным продажам сыроделы готовятся заблаговременно, накапливают объемы продукции, готовят сети к увеличению цен. Но в этом году отечественным производителям могут изрядно подпортить планы импортеры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре побит очередной рекорд по импорту сыра в Украину: сычужного сыра завезено почти 4,4 тысячи тонн, в том числе 2,5 тысячи тонн сыра твердого/полутвердого. Это просто огромный объем даже для предпраздничной реализации.

"Этот сыр торговля и постарается распродать под праздники с применением всевозможных акций. В таких условиях большинство отечественных сыроделов вряд ли смогут достичь запланированных результатов", — сообщает ИНФАГРО.

Тем не менее, по-видимому, поставки осуществлялись по старым обязательствам, и в ближайшее время импорт существенно сократится из-за значительного подорожания сыра в Европе и девальвации гривны.

На декабрь многие производители все-таки увеличили прайсы. Это значит, что украинские потребители для праздничного стола вынуждены будут платить за сыр типа "Российский" не менее 230 грн/кг.

Что касается экспорта, то до недавнего времени экспорт и сыра, и сырных продуктов был достаточно активным. В прошлом месяце из Украины вывезли почти 500 тонн сычужного сыра и свыше 2 тысяч тонн полутвёрдого сырного продукта. В декабре показатели будут гораздо скромнее.

Отметим, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2022 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2021 на 8,1% и составит 1844,74 грн.