Новогодний стол-2022: сколько заплатят украинцы за любимые блюда

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2022 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2021 на 8,1% и составит 1844,74 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д.

По расчетам ученых "Института аграрной экономики", салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются: колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43 % в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8 %), 6 яиц – 19,80 грн (на 37 %), 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4 %) и 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8 % в зависимости от марки). Еще в 13,02 грн обойдутся 2 морковки (380 г), 5 картофелин (840 г) и 2 луковицы (230 г). Если к концу 2021 года по сравнению с прошлым годом цена на морковь и картофель уменьшилась на 5,6% и 10% соответственно, то на лук выросла на 39%.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) – 121,57 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 13,50 грн, 1 морковь (190 г) – 1,71 грн, 1 свекла (250 г) – 2,27 грн, 1 луковица (170 г) – 1,66 грн, 2 картофелины (280 г) – 2,43 грн.

На 10-26% выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 98,50 грн (+10,1 % против цен 2020 года), подбрюшины копченой – 110 грн (+10 %), биток из свинины свежий – 115 грн (+4,5 %). Мясо птицы (тушки) к концу 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн. Молочные продукты в текущем году подорожали на 14-30%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185,38 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) – 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон обойдется в 24,95 грн. Шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше – 180 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки будут стоить в 81,00 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 40,00 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 13,00 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 28 грн.

Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2022 году произведен на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 1 декабря 2021 года.

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия фиксируют снижение и замедление темпов роста цен на продукты питания.

По оперативным данным областных государственных администраций, в ноябре против октября этого года на 1% подешевели пшеничная и гречневая крупы, а также нормализовалась цена на сахар.

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