"Индекс оливье" за год вырос на 20%: сколько заплатим за новогодний салат

В Украине за год индекс стоимости оливье вырос на 21%. В декабре 2021 года по сравнению с этим же месяцем 2020-го подорожали почти все традиционные ингредиенты популярного в Украине новогоднего салата.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, который проанализировал цены на составляющие традиционного в Украине салата.

Уточняется, что подорожали все продукты, которые входят в традиционный рецепт оливье, кроме картофеля. По сравнению с 2020 годом картофель подешевел на 15% и стоит в среднем 7 гривен за килограмм.

Больше всего подорожали яйца и лук, цена на которые выросла на 50% и почти в два раза соответственно. Банка консервированного горошка в этом году обойдется в 25-50 гривен. Цены на колбасу варьируются в диапазоне от 120 до 290 гривен за килограмм.

Иногда вместо колбасы в оливье добавляют куриную грудку. С декабря 2021 года килограмм тушки курицы подорожал на четверть, а филе — более чем на 20%.

Средняя цена майонеза выросла на 20% — до 29,9 грн/300 грамм. Килограмм свежих огурцов стоит в среднем около 49,9 гривни. Соленые огурцы можно купить за 40-70 гривен за килограмм.

"В конечном итоге выяснилось, что за месяц к новогодним и рождественским праздникам приготовить 3 килограмма оливье на семью будет стоить украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 стоило 173,5 грн", — подытожили аналитики.

То есть 1 килограмм оливье под конец 2021 года обойдется почти в 70 гривен. Если покупать готовое блюдо, то, например, в супермаркете салат будет стоить от 149 до 240 гривен за килограмм, в зависимости от состава компонентов салата и магазина ритейлера.

Тем временем в Министерстве аграрной политики и продовольствия фиксируют снижение и замедление темпов роста цен на продукты питания.

По оперативным данным областных государственных администраций, в ноябре против октября этого года на 1% подешевели пшеничная и гречневая крупы, а также нормализовалась цена на сахар.

А вот цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно расти и на данный момент уже заметно превышают показатели прошлого года.

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