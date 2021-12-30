За 11 месяцев 2021 года экспорт украинской рыбы вырос на 32,7%

За первые 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала 445 тонн живой рыбы — это на 32,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает AgroTimes.

Экспорт живой рыбы вырос и в денежном эквиваленте — на 38,5% по сравнению с таким же периодом 2020 года. В итоге он составил 624,4 тысячи долларов.

Больше всего украинской живой рыбы в январе-ноябре 2021 года покупала Молдова (на $549 тысяч). Остальные страны значительно меньше: Израиль на $29,6 тысячи и Польша на $26,3 тысячи.

В течение января-ноября 2021 года общий промышленный отлов в водоемах Украины достиг 26,6 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов. Из них 11,1 тысячи тонн добыты в водохранилищах Днепра, 8,1 тысячи тонн – в Черном море, 3,6 тысячи тонн – в Азовском море, остальное — в других водоемах.

Самый значительный улов — 5,6 тысячи тонн серебристого карася и 4,8 тысячи тонн рапана.

В 2021 году Украина нарастила экспорт разных продуктов. В частности, за 10 месяцев 2021 года объемы продаж брюхоногих составили 738,5 тонны, что в 22,2 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Особенно увеличились продажи украинских товаров пищевой промышленности в Китай — теперь они составляют 12% от всего экспорта. Наибольший рост произошел по мясу и субпродуктам — 164%, по зерну он составил 46%, а по овощам — 25%. Всего экспорт в КНР вырос на 20%.

Другая ситуация с игристыми винами. В 2021 году их импорт в денежном исчислении составляет 54,7 миллиона долларов, что на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 2,6 раза больше по сравнению с показателем 5 лет назад.