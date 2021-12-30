Украина увеличила импорт шампанского и просекко

Традиционно ни одно важное и приятное празднование не обходится без шампанского. В 2021 году Украина увеличила импорт игристых вин на 44%.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По предварительным оценкам, в 2021 году импорт игристых вин в денежном исчислении составляет 54,7 миллиона долларов, что на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 2,6 раза больше по сравнению с показателем 5 лет назад.

Причин такой тенденции несколько:

уменьшение украинского производства игристых вин: за последние 5 лет производство украинских вин сократилось на 39%, за 2021 год – приблизительно на 2%;

частичное изменение вкусовых предпочтений украинцев.

"Основными поставщиками игристых вин в Украину являются европейские страны. В 2021 году это были Италия (54% импорта в денежном выражении), Франция (18%), Испания (10%), Германия (5%) и Грузия (4%). И в зависимости от географической привязки можно понять, какой вид игристого импортируется в Украину. По законодательству ЕС, называть продукты географическими указаниями имеют право только зарегистрировавшие его производители. Поэтому из Италии в Украину везут "просекко" и "асти спуманте", из Франции – "шампанское", а из Испании – "кофе", – рассказывает Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

Инфографика УКАБ

Экспорт игристых вин из Украины также присутствует, однако его объемы в 7 раз меньше по сравнению с импортом.

В 2021 году экспорт игристых вин в денежном выражении составил около 7,9 миллиона долларов. В то же время следует учесть, что только около 40-45% экспорта — это игристые украинского происхождения, остальные — реэкспорт европейских вин.

Отметим, десять украинских ассоциаций виноделов решили объединенными усилиями создать и продвигать бренд "Вино Украины", а также организовать в Минагрополитики отдельный Офис по вопросам вина.