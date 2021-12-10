Виноделы создали национальный бренд "Вино Украины"

Десять украинских ассоциаций виноделов решили объединенными усилиями создать и продвигать бренд "Вино Украины" , а также организовать в Минагрополитики отдельный Офис по вопросам вина. Об этом сообщает УП.

В пятницу, 10 декабря, ассоциации заключили меморандум. Они договорились совместно работать для "консолидации усилий виноделов и виноградарей Украины, поддержки дальнейших законодательных изменений в части либерализации регулирования виноградно-винодельческой отрасли Украины и создания конкурентных условий развития рынка винодельческой продукции в Украине".

Ассоциации намерены создать и продвигать национальный бренд "Вино Украины". В меморандуме предложено считать это прерогативой государства.

Производители также будут работать над тем, чтобы в структуре Министерства агрополитики был создан "Национальный офис винограда и вина" с общественным наблюдательным советом.

Среди планов виноделов — организация целевого фонда, который будет аккумулировать акцизный налог с розничной торговли винодельческой продукцией. Его рассчитывают тратить на поддержку отрасли и продвижение бренда "Вино Украины" в других странах.

Ассоциации нацелены на представительство Украины в Международной организации винограда и вина, также на приближение отечественного налогового законодательства к законодательству Евросоюза по винодельческой продукции. Это касается, например, освобождения от акцизного налога вина, а также других негазированных и игристых сброженных напитков.

Для продвижения бренда "Вина Украины" в меморандуме предложено выделить украинской продукции не менее 30% торговых площадей от общего объема представленных винодельческих товаров.

Напомним, ко Дню винодела компанию SHABO отметили почетной наградой "Выбор потребителя 2021". Ее продукция идет на экспорт в 20 стран.

А вот ЧАО "Одессавинпром", производящий вина под торговой маркой "Французский бульвар", Фонд госимущества выставил на продажу. Стартовая цена лота составляет 65,32 млн грн.

Фото: Depositphotos