В Украине подорожает алкоголь: сколько будем платить

Министерство экономики Украины предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Минимальная цена бутылки водки возрастет с 89,40 до 96,82 грн, говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики.

"Нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018-го. С учетом затрат на оплату труда, роста цен на сырье и энергоносители их нужно откорректировать. Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн грн", — говорится в документе.

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Предлагается повысить минимальные розничные цены на:

- водку и ликеро-водочные изделия — 6,2%;

- виски, ром и джин — 5,9%;

- коньяк (бренди) — 5,5%;

- винодельческую продукцию, вермуты и другие вина — на 8,2-34,2%.

Розничные цены на виноградные натуральные вина, игристые вина и газированные винные напитки не изменят.

Отметим, что в апреле в Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск электронных акцизных марок на подакцизную продукцию осенью. Первым делом планировали внедрить ее для алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил Раде запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах, разрешив ее только в специализированных магазинах, где другие товары не продаются.