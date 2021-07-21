Потребрынки 1 час назад

В "Слуге народа" хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в продуктовых магазинах

Представитель правящей партии считает, что такая мера минимизирует негативное влияние вредных веществ на здоровье людей

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу предлагает парламенту запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в продуктовых магазинах, прописав возможность такой продажи только в специализированных магазинах, где другие товары не продаются.

Об этом говорится в его законопроекте №5805, внесенном в Раду 19 июля. Им нардеп предлагает внести соответствующие изменения в статью 15-3 закона о государственном регулировании данных видов продукции.

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Предложенные нормы касаются продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

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За нарушение предлагаемого, а также уже действующих запретов на продажу (продажу с рук, поштучно, несовершеннолетним и так далее) автор инициативы предлагает ввести штраф в сумме десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на момент оплаты штрафа (сейчас это 23,79 тысячи грн) вместо установленного в размере 6800 грн.

Целью законопроекта Мазурашу, являющегося главой подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта комитета Рады по вопросам молодежи и спорта, называет усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействию здорового образа жизни.

Автор ссылается на исследования о вреде алкоголя и статистические данные о смертности от его употребления, указывая также и на вред табака, дым от которого содержит, в частности, табачный деготь с рядом канцерогенных веществ.

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"Поэтому понятно стремление человечества минимизировать негативное влияние на здоровье людей из-за злоупотребления алкоголем и курением. И реализация алкогольной и табачной продукции в торговых точках, где продаются продукты питания и другие товары повседневного спроса, способствует тому, что граждане могут покупать эту вредную для здоровья продукцию, не имея первоначального намерения ее приобрести, просто потому, что она много раз попадает на глаза  — и срабатывает рекламный эффект", — утверждает нардеп.

Напомним также, что Кабинет министров в начале июля инициировал упрощение условий производства спиртовых дистиллятов малыми производителями.

Источник фото: Depositphotos

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