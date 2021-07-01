Потребрынки 20 минут назад

"Сильпо" и "Фора" запустили подтверждение возраста при покупке алкоголя через "Дію"

API кассового ПО получает только положительный или отрицательный ответ, а личные данные посетителей будут для кассиров недоступными

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Посетители супермаркетов "Сильпо" и "Фора" отныне могут подтверждать свой возраст при покупке алкогольных напитков и сигарет при помощи сканирования QR-кода из приложения "Дія".

Как говорится в сообщении Fozzy Group, владеющей этими сетями, программное обеспечение, на котором работают кассы торговых сетей, отныне интегрировано с "Дією".

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"Гости "Сильпо" и "Фора" уже некоторое время обращались с предложениями предоставлять приложение "Дія" на кассах. Однако удобство удостоверения личности с экрана телефона одновременно является слабостью — ведь кассир не может определить, это оригинальное приложение или скриншот", — отметил руководитель центра искусственного интеллекта и инноваций "Лаборатория Зи" компании TemaBit Андрей Янбухтин.

Эта компания, входящая в Fozzy Group, и выполнила интеграцию двух платформ. В рамках проекта разработчики написали отдельный программный интерфейс для ручных сканеров на кассе. Таким образом, ручные сканеры могут считать динамический QR-код из приложения и проверить его валидность.

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Обмен данными работает по безопасными протоколами — API кассового программного обеспечения получает только положительный или отрицательный ответ, все данные гостей из приложения "Дія" остаются для сотрудников торговых сетей тайной.

На данный момент приложение "Дія" интегрировано с программным обеспечением на классических кассах в "Сильпо", а также на классических кассах и кассах самообслуживания в "Форе". В планах группы провести такую ​​интеграцию для сети гипермаркетов Fozzy, а также для касс самообслуживания в "Сильпо" и сервиса доставки Justin.

Напомним, в Минцифры на днях анонсировали появление в "Дії" электронного пенсионного удостоверения. Ранее в июне Нацбанк предоставил право при открытии счетов предъявлять работнику банка электронный паспорт с использованием приложения "Дія".

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