Политика и экономика 50 минут назад

Кабмин хочет упростить условия производства спирта для небольших предприятий

Стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов предлагается уменьшить почти в 17 раз

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сегодня, 7 июля, на заседании Кабинета министров Украины был принят законопроект об упрощении условий производства спиртовых дистиллятов малыми производителями.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, такое решение принято в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

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По словам главы Минэкономики Алексея Любченко, в Украине продолжается работа по реформированию и детенизации спиртовой отрасли, которая играет значительную роль в обеспечении рынка сырьем, наполняет государственный бюджет и способствует развитию украинского бизнеса, в том числе малых предпринимателей.

"Сегодняшнее решение предусматривает упрощение процедуры лицензирования производства спиртовой продукции для малого бизнеса. В частности, стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов предлагается уменьшить почти в 17 раз", — отметил Любченко.

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В частности, законопроектом предусматривается:

– упростить процедуру лицензирования производства и уменьшить стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов с 500 тысяч грн до 30 тысяч грн;

– расширить перечень спиртовых дистиллятов, разрешенных для использования в производстве алкогольных напитков;

– признать малыми производителями дистиллятов предприятия, которые производят эту продукцию и спиртные напитки из собственных дистиллятов, объем реализации которых не превышает 10 тысяч декалитров за календарный год, и установить требования к их материально-технической базе;

– согласовать нормы законодательства о лицензировании производства и продажи спиртных дистиллятов, исключив положения об обязательной сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола и табачных изделий.

В Минэкономики считают, что реализация документа позволит упростить доступ малых производителей к рынку спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, будет стимулировать развитие и легализацию малого предпринимательства, а также поможет создать дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует повышение минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. 

Напомним, 13 мая 2020 года Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению №1109, которые разрешают экспорт этилового спирта.

23 марта правительство временно ограничило экспорт спирта с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

Перед этим ГП "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.

Источник фото: Depositphotos.

 

 

 

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