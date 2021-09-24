В Киеве хотят отменить запрет на продажу алкоголя ночью

В Киеве хотят отменить запрет на ночную продажу алкогольных напитков. Этого добивается Государственная регуляторная служба Украины, подав иск в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба ОАСК.

"В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск Государственной регуляторной службы к Киевскому городскому совету", — рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице.

В Регуляторной службе считают, что Киевсовет избрал "недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений", а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства.

На данный момент в Окружном суде решают вопрос об открытии производства по административному делу, инициированному обращением регуляторной службы.

Напомним, в 2017 году в Киевском городском совете ввели запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00. Позднее его отменили решением суда.

Однако в 2018 году Верховная Рада приняла закон, разрешающий местным властям регулировать этот вопрос, Киевсовет принял новое решение о запрете и он действует и сейчас.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.