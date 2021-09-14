Минэкономики пересмотрит алгоритм расчета минимальных цен на алкоголь

Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, который направлен на согласование всем заинтересованным ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти. — Delo.ua).

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Сергей Теленик, передает пресс-служба ведомства.

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Помимо детенизации алкогольного рынка Минэкономики также принимает меры для развития реального сектора экономики.

В частности, в Министерстве создана рабочая группа по развитию реального сектора экономики, одной из задач которой является коммуникация с производителями и ассоциациями для наработки предложений по развитию отечественного производства.

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По информации министерства, из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованному.

В Минэкономики отмечают, что эти предприятия не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые из-за использования сырья с нелегального рынка формируют предложение товара по минимально допустимой цене.

Инструмент минимальных розничных цен вместе с показателями стоимости и качества обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору, отметил Теленик.

Он также рассказал, что Минэкономики совместно с госучреждением "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности удельный вес объемов производителя на рынке, и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными, подчеркнул замминистра.

Теленик добавил, что в Минэкономики состоялось совещание с представителями бизнеса, где обсудили пути совершенствования методики расчета МРЦ. Были получены предложения по аспектам рынка, которые нужно учитывать для повышения прозрачности процедуры расчета МРЦ.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил Раде запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах, разрешив ее только в специализированных магазинах, где другие товары не продаются.

Напомним, Кабинет министров в начале июля инициировал упрощение условий производства спиртовых дистиллятов малыми производителями.