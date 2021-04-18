Потребрынки 1 час назад

В Украине вводят электронные акцизы на алкоголь

Запуск электронных акцизных марок запланирован на осень 2021 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство цифровой трансформации (Минцифра) планирует осенью запустить электронную акцизную марку осенью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

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По его словам, Минцифра намерена начать с акцизных марок на алкогольную продукцию.

"Уже осенью Минцифра вместе с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку. Это существенно упростит процесс заказа, учета и уплаты марок для производителей и экспортеров. Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях. В рамках первого пилота — алкогольная продукция", — написал Борняков.

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Замминистра добавил, что это позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.

Напомним, Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой анонсировали новые налоговые услуги для бизнеса в мобильном приложении и на портале "Дия".

В частности, глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о большом антикоррупционном проекте Государственной налоговой службы — электронном акцизе и электронной марке.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта 5306 и 5307, которые предлагают отменить акцизные марки для вин без добавления спирта и разблокировать государственную поддержку отрасли.

Источник фото: Depositphotos.

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