В Украине вводят электронные акцизы на алкоголь

Министерство цифровой трансформации (Минцифра) планирует осенью запустить электронную акцизную марку осенью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, Минцифра намерена начать с акцизных марок на алкогольную продукцию.

"Уже осенью Минцифра вместе с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку. Это существенно упростит процесс заказа, учета и уплаты марок для производителей и экспортеров. Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях. В рамках первого пилота — алкогольная продукция", — написал Борняков.

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Замминистра добавил, что это позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.

Напомним, Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой анонсировали новые налоговые услуги для бизнеса в мобильном приложении и на портале "Дия".

В частности, глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о большом антикоррупционном проекте Государственной налоговой службы — электронном акцизе и электронной марке.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта 5306 и 5307, которые предлагают отменить акцизные марки для вин без добавления спирта и разблокировать государственную поддержку отрасли.

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