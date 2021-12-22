В 2021 году Украина на 20% нарастила экспорт сельхозпродукции в Китай

За 10 месяцев 2021 года значительно увеличились продажи украинских товаров в Китай — теперь они составляют 12% от всего экспорта, сообщает AgroReview.

Всего экспорт в КНР вырос на 20%. Наибольший рост произошел по мясу и съедобным субпродуктам — 164%, по зерну он составил 46%, а по овощам — 25%.

"Экспорт в Китай так же интересен для украинских производителей и экспортеров, сколь и труден в открытии новых позиций. На сегодняшний день увеличение поставок на экспортном направлении КНР является одним из приоритетов для государства", — заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время заседания Совета по вопросам внешнеэкономической деятельности при Торгово-промышленной палате Украины.

Сегодня Китай — лидер по количеству товарных позиций, по которым ведется работа по открытию рынков для украинских производителей.

В перечне наиболее востребованной продукции: мука, рыба и рыбопродукты, пшеница, рапс, яйца и яичные продукты, сорго, яблоки, соевый шрот, голубика, мясо птицы, фасоль, горох, черешня и многое другое.

Среди ближайших перспектив на этом рынке — начало следующего этапа открытия экспорта свежей голубики в КНР. Он предусматривает обзор в онлайн-формате условий производства этой ягоды. Будут согласованы также документы об открытии рынков мяса птицы и гороха.

В последнее время Украина в шесть раз увеличила экспорт яблок в страны Субсахарской Африки. Существенным преимуществом поставок в страны этого региона является высокая цена на фрукт. Часто поставщики получают от африканских импортеров предоплату за свой продукт. Это снижает риски экспорта.

Всего за 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала агропродовольственную продукцию на сумму 24,4 млрд долларов США. Этот результат превысил самый большой во времена независимости страны показатель в 22,2 млрд долларов. Украина уже четвертый раз подряд обновляет рекорд аграрного экспорта.