Урожайний вересень. Як змінився портрет зовнішньої торгівлі України з приходом осені

Український експорт зростає, а сальдо зовнішньоторговельного балансу нехай поки і не позитивне, але майже у балансі з імпортом. Проте експерти вважають, що експорт за весь 2022 рік впаде більш ніж на третину. Хоча з поправкою на війну це далеко не катастрофа.

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За даними Мінекономіки, експорт українських товарів у вересні 2022 року у грошовому еквіваленті зріс більш ніж на 23% порівняно із серпнем до 4,14 млрд дол. Імпорт товарів в Україну збільшився на 1,9% до 4,5 млрд дол. (у серпні до липня імпорт навпаки впав на 2,3%).

У вересні суттєво скоротилося негативне сальдо торговельного балансу – до 0,354 млрд дол. з 1,5 млрд дол. у липні та 1,06 млрд дол . в серпні.

"Зараз ми спостерігаємо висхідну динаміку експорту української продукції. Найголовніший успіх – це скорочення торговельного дефіциту. Сальдо торгівлі товарами, на жаль, поки що негативне, але при цьому негативний показник порівняно із серпнем скоротився втричі", – прокоментувала стан зовнішньої торгівлі у вересні міністр економіки Юлія Свириденко.

Вже краще, але все одно не на повну силу

Експорт зростає не тільки у грошовому, а й у кількісному еквіваленті. Якщо у липні обсяги постачання українських товарів за кордон становили 5,79 млн тонн, у серпні – 7,29 млн тонн, то у вересні вони досягли 9,66 млн тонн. Порівняно із серпнем зростання на 32%, а з липнем – майже вдвічі. Імпорт у натуральному вимірі у вересні зріс до 2,08 млн. тонн з 1,96 млн. тонн у серпні.

У той же час, якщо порівнювати з довоєнними показниками, то вони є далекими від результатів аналогічного місяця 2021 року. Обсяги експорту у вересні як у вартості, так і в обсягах рік до року скоротилися на 35%. Для довідки: експорт товарів у вересні 2021 року становив 6,42 млрд дол. Обсяг імпорту за перший місяць осені у грошовому вираженні скоротився майже на 37% із 7,14 млрд дол. у вересні 2021 року.

Загалом зовнішній товарообіг у вересні 2022 року досяг 8,64 млрд дол., що на 36% менше у порівнянні з 13,56 млрд дол. товарообігу у вересні 2021 року.

Безумовний позитив, звісно, у скороченні негативного сальдо торговельного балансу: у вересні рік до року воно зменшилося рівно вдвічі.

Основні показники зовнішньої торгівлі, млрд дол.

Дані Мінекономіки, Держмитниці

Якщо аналізувати дані за 9 місяців 2022 року, то експорт товарів сумарно становив 33,11 млрд дол., імпорт – 39,1 млрд дол. Це на 32% та на 23% відповідно менше, ніж за 9 місяців 2021 року. Товарообіг рік у рік скоротився на 27% до 72,2 млрд дол.

АПК тримає оборону

Як повідомляє Мінекономіки, у вересні основними статтями українського експорту стали зерно, електроенергія та продукція гірничо-металургійного комплексу.

Загалом на аграрну продукцію припадало 62% вартості всього товарного експорту. Хотілося б відзначити позитивні тенденції в експорті готової продовольчої продукції у молочній, кондитерській, борошномельній промисловості. Данило Гетманцев голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

ТОП-10 позицій українського експорту у вересні 2022 року, млрд дол.

Дані Мінекономіки

Мінекономіки уточнює, що війна та блокування портів створили суттєві перекоси у логістичних ланцюжках вітчизняного експорту. У результаті у вересні за межі України найбільше виїхало кукурудзи. У 13 разів більше, ніж роком раніше. Обсяг експортованої пшениці досяг 1,8 млн тонн, що стало найвищим показником поставок цієї культури з початку року.

Ще одна позитивна тенденція – зростання експорту українських товарів, які мають суттєву додану вартість. У вересні вперше у 2022 році Україна експортувала понад 10 тис тонн борошна на місяць. Експорт кондитерських виробів із шоколаду склав 15,1 млн дол. (+34,2% до серпня), з борошна – 14,3 млн дол. (+4,7%) та виробів із цукру 13,1 млн дол. (+7, 8%).

Падають обсяги металургійного експорту. Постачання руд у вересні скоротилося порівняно зі серпнем більш ніж на 20%. Експорт чавуну приніс Україні 74 млн дол. Практично стільки ж, скільки й у серпні.

"Війна суттєво вдарила по українській металургії. Якщо у січні та лютому експорт усіх товарів 72-73 групи становив 1,4 млн тонн щомісяця, то у вересні обсяг (металургійного) експорту становив лише 470 тис тонн на суму 344 млн дол.", – констатує у своєму повідомленні міністерство.

По каналах логістики експорту у вересні найбільше зростання продемонстрували морські перевезення – в 1,88 раза порівняно із серпнем до 5,4 млн тонн з усіх портів Дунаю та Великої Одеси, що наразі функціонують. Експорт залізницею та автомобільним транспортом залишається відносно стабільним: 2,84 млн тонн і 1,35 млн тонн відповідно.

Головним покупцем українських товарів на сьогодні є Євросоюз, туди у вересні вирушило 67% експорту. Крім того, 3,5% продукції з України купила Туреччина, 1,4% – Китай та 1,3% – Індія.

Більше палива, менше металів

У товарній структурі зовнішньої торгівлі (мається на увазі і експорт, і імпорт), як і раніше, ключове місце займає продукція сільського господарства. Її частка – під 30% у товарообігу, понад 20% припадає на обладнання та транспортні засоби, 15% – на паливо, ще 12% – це продукція хімічної промисловості та близько 10% – продукція металургійної галузі.

При цьому якщо частка сільгосптоварів (у тому числі з глибоким ступенем переробки) зростає, то обсяги товарообігу металургійної продукції з початку 2022 року впали десь у 1,5 раза. Приблизно наполовину скоротився імпорт машин та устаткування. Торгівля хімічною продукцією скоротилася більш ніж на 30%. Натомість товарообіг палива зріс майже на 20%. Зрозуміло, насамперед за рахунок того, що трейдери переорієнтували імпорт пального на нові ринки.

У географічній структурі товарообігу переважну частку міцно зайняв Євросоюз. За даними Держмитниці, на початку 2022 року він забезпечував близько 40% зовнішнього торговельного обороту. До вересня частка ЄС в експорті та імпорті зросла більш ніж у 1,5 рази. При цьому частка країн СНД в експорті впала вдвічі до 6%, а в імпорті знизилася в 1,5 рази. Частка інших торгових партнерів, до яких належать країни Азії, Перської Затоки, Африки, а також США та Канада, зменшилася в експорті з 50% до 30%. В імпорті вона залишилася майже незмінною, на рівні близько 40%.

Експорт – "мінус" 34% за підсумками року

Юлія Свириденко налаштована оптимістично та запевняє, що уряд робить усе для того, щоб наростити експорт готової продукції з високою доданою вартістю. "Саме тому ми намагаємось стимулювати переробну промисловість", – пояснює міністр економіки.

Данило Гетманцев зі свого боку заявляє, що влада продовжує працювати над збільшенням та диверсифікацією українського експорту, а також над покращенням зовнішньоторговельного балансу.

Експерти, проте, стриманіші і вважають, що експорт українських товарів за підсумками всього 2022 року до 2021 року скоротиться більш ніж на 30%. Зокрема, аналітики Ukraine Economic Outlook у своєму макроекономічному звіті прогнозують падіння експорту товарів у 2022 році на 34% до 41,9 млрд дол. Імпорт, за підрахунками експертів, скоротиться на 26% до 52 млрд дол. у 4 рази до 11,4 млрд дол.

У той же час, відновлення економічної активності у вільних від бойових дій регіонах, переорієнтація логістики та морський "зерновий коридор" позитивно впливають на зовнішню торгівлю. В тому числі, і на платіжний баланс України.

Поточний рахунок платіжного балансу за вісім місяців 2022 року було зведено з профіцитом 6,7 млрд дол. (проти "мінус" 0,7 млрд дол. за січень-серпень 2021 року – ред.). Богдан Данилишин голова Ради НБУ

Втім, у 4 кварталі 2022 року ситуація з експортом та імпортом безпосередньо залежатиме від розвитку подій на полі бою, від ступеня руйнування промисловості та від того, буде чи ні продовжено зернову угоду, термін дії якої спливає вже в листопаді.