Во Львовской области запустили новый зерновой терминал

Начало войны остановило активное строительство терминала, но затем его достроили для создания альтернативного коридора для украинских производителей.

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Об этом сообщил генеральный директор ООО "Левада Карго" Владимир Деменко во время мероприятия ЕБА "Global Outlook: Экономические прогнозы военного времени", передает Agroportal.

Так, в городе Мостиска Львовской области, который находится в 4 км от польской границы, компании UGTC Trade и "Левада Карго" ввели в эксплуатацию контейнерный терминал. Он также содержит зерновой терминал мощностью перегрузки 60 тысяч тонн зерна в месяц.

В общей сложности проект будет занимать 36,5 га. Первый этап – это 12 га, в который инвестировано более $15 млн.

По словам генерального директора ООО "Левада Карго" Владимира Деменко, сейчас компания имеет возможность по европейскому и украинскому пути принимать регулярные поезда. Загрузка терминала достигает 65%.

Напомним, что "Эпицентр" получит от Сбербанка кредит на строительство элеваторов для хранения зерна.