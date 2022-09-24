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Во Львовской области запустили новый зерновой терминал
Начало войны остановило активное строительство терминала, но затем его достроили для создания альтернативного коридора для украинских производителей.
Об этом сообщил генеральный директор ООО "Левада Карго" Владимир Деменко во время мероприятия ЕБА "Global Outlook: Экономические прогнозы военного времени", передает Agroportal.
Так, в городе Мостиска Львовской области, который находится в 4 км от польской границы, компании UGTC Trade и "Левада Карго" ввели в эксплуатацию контейнерный терминал. Он также содержит зерновой терминал мощностью перегрузки 60 тысяч тонн зерна в месяц.
В общей сложности проект будет занимать 36,5 га. Первый этап – это 12 га, в который инвестировано более $15 млн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам генерального директора ООО "Левада Карго" Владимира Деменко, сейчас компания имеет возможность по европейскому и украинскому пути принимать регулярные поезда. Загрузка терминала достигает 65%.
Напомним, что "Эпицентр" получит от Сбербанка кредит на строительство элеваторов для хранения зерна.