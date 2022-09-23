Аграрии начали собирать кукурузу

По состоянию на 22 сентября сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 млн 787 тыс га (61%) при урожайности 38,4 ц/га, намолочено 26,1 млн тонн зерна.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагополитики.

На сегодняшний день аграрии собрали:

пшеницы при урожайности 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн. тонн;

гороха при урожайности 22,9 ц/га намолочено 250,7 тыс. тонн;

кукурузы на зерно при урожайности 44,1 ц/га намолочено 92,2 тыс. тонн;

гречихи при урожайности 14,0 ц/га намолочено 66,1 тыс. тонн;

проса при урожайности 23,7 ц/га намолочено 68,1 тыс. тонн.

ячменя при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн. тонн.



Кроме того, продолжается сбор подсолнечника, он произведен на площади 672 тыс. га,(14%) намолочено 1 млн 294 тыс. тонн семян при урожайности 19,2 ц/га;

Сои намолочено 228 тыс. тонн при урожайности 23,3 ц/га, площадь – 97,7 тыс. га (6%).

Сбор рапса завершен на площади 1,1 млн. га, (100%) намолочено 3,1 млн. тонн семян при урожайности 28,8 ц/га;

Сахарной свеклы накопали 469 тыс. тонн сладких корней при урожайности 512 ц/га, площадь – 9,2 тыс. га (5%).

Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины, Кировоградщины и Одесщины намолотили более 2,0 млн. тонн зерна. Более 1 млн тонн – Винницкая, Волынь, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 62,1 ц/га.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.