Аграрії почали збирати кукурудзу

Станом на 22 вересня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 млн 787 тис га (61%) при врожайності 38,4 ц/га, намолочено 26,1 млн тонн зерна.

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Про це повідомляє пресслужба Мінагополітики.

На сьогоднішній день аграрії зібрали:

пшениці при врожайності 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн тонн;

гороху при врожайності 22,9 ц/га намолочено 250,7 тис. тонн;

кукурудзи на зерно при врожайності 44,1 ц/га намолочено 92,2 тис. тонн;

гречки при врожайності 14,0 ц/га намолочено 66,1 тис. тонн;

проса при врожайності 23,7 ц/га намолочено 68,1 тис. тонн.

ячменю при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,5 млн тонн.



Крім того, триває збір соняшника, його проведено на площі 672 тис. га,(14%) намолочено 1 млн 294 тис. тонн насіння при врожайності 19,2 ц/га;

Сої намолочено 228 тис. тонн при врожайності 23,3 ц/га, площа – 97,7 тис. га, (6%).

Збір ріпаку завершено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,8 ц/га;

Цукрових буряків накопано 469 тис. тонн солодких коренів при врожайності 512 ц/га, площа – 9,2 тис. га, (5%).

Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше як 2,0 млн тонн зерна. Понад 1 млн тонн – Вінниччина, Волинь, Київщина, Львівщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина та Черкащина.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,1 ц/га.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.