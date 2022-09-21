"Эпицентр" получит от Ощадбанка кредит на строительство элеваторов для хранения зерна

Государственный Ощадбанк и ООО "Эпицентр К" заключили кредитные договоры на общую сумму 50 млн дол. Эти деньги компания направит на строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур и развития вспомогательной инфраструктуры, а также на строительство и открытие торговых центров.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Часть кредита позволит "Эпицентру" завершить строительство элеваторов в городах Шепетовка и Четырбоки Хмельницкой области мощностью 180 тыс тонн хранения.

Подробности заключенного соглашения госбанк не раскрывает. В частности, неизвестно, по какой ставке "Эпицентр" получил кредит и на какой срок.

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения России украинские порты более пяти месяцев были заблокированы, из-за чего Украина не могла экспортировать агропродукцию в обычном темпе. Поэтому украинские аграрии столкнулись с проблемой нехватки мощностей для хранения зерновых и масличных культур.

В настоящее время экспорт морем частично разблокирован, но проблема дефицита мощности сохраняется. Из-за уничтожения армией страны-агрессора РФ зернохранилищ и временной оккупации населенных пунктов к концу октября дефицит мощностей для хранения зерна в Украине составит около 10-15 млн тонн.

В целях решения проблемы Украина уже скупила на мировом рынке почти все одноразовые зернохранилища.