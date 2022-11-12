Энергетический кризис ударил по рынку свинины

Отключение электроэнергии оказывает негативное влияние на работу отечественного рынка свинины. Перебои со светом стали общим приоритетом для производителей, переработчиков свинины и розничной торговли.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

"Отключение электроэнергии — основной барьер для работы операторов рынка свинины, единодушно констатируют производители и переработчики свинины. Так, аварийные и плановые отключения электроснабжения оказывают непосредственное влияние как на ценовую ситуацию на рынке свинины, так и на сам формат работы его операторов", - отмечают в АСУ.

Так, уже месяц переработчики сталкиваются с отказами от заказанной охлажденной свинины, переносами поставок и вынужденным пересмотром графиков производства или отгрузки готовой продукции.

В связи с этим в середине октября многие операторы имели значительные переходные остатки продукции и ее возврат, поэтому в ответ на это переработчики уменьшили объемы заготовки и загруженность убойных цехов по меньшей мере на 20-30%.

Соответствующие изменения спроса оказали существенное влияние и на плановую реализацию товарных партий производителей свинины, что усилило давление на цены на фоне более сезонно активного прироста живой массы животных.

В частности, со второй декады октября перебои электроснабжения усилили сезонное проседание цен закупки свиней убойных кондиций: если в течение второй недели октября средняя цена на свинину живой массой составляла 73,9 грн/кг, то за четыре недели показатель снизился до 61,7 грн/кг ( –16,5%).

"Однако ценовые колебания — не единственные изменения, которые наблюдают операторы рынка, ведь расходы на энергоресурсы растут. Стоимость киловата электроэнергии, полученного от дизельного генератора, в два-три раза выше стандартной. Но как производители, так и переработчики вынуждены идти на такие расходы, поскольку долговременное отключение электроэнергии приводит к большим производственным потерям и более высокой себестоимости продукции", - отмечают в АСУ.

Предприятия, которые не успели заранее "подстраховаться" для обеспечения бесперебойной работы, вынуждены адаптироваться под графики отключений, ожидая по 3-5 недель поставки генераторов из-за рубежа.

"Однако не все технологические процессы можно подстроить под график (например, кормопроизводство), поэтому резервный источник питания - необходимое условие работы сегодня", - подчеркивают в АСУ.

Отметим, из-за постоянных отключений света отечественная пищевая промышленность не может работать на полную мощность. Производители уже бьют тревогу.

Так, Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о необходимости обеспечении генераторами своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.

Как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.