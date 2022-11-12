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Категория
Агро
Дата публикации

Энергетический кризис ударил по рынку свинины

Энергетический кризис ударил по рынку свинины

Отключение электроэнергии оказывает негативное влияние на работу отечественного рынка свинины. Перебои со светом стали общим приоритетом для производителей, переработчиков свинины и розничной торговли.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

"Отключение электроэнергии — основной барьер для работы операторов рынка свинины, единодушно констатируют производители и переработчики свинины. Так, аварийные и плановые отключения электроснабжения оказывают непосредственное влияние как на ценовую ситуацию на рынке свинины, так и на сам формат работы его операторов", - отмечают в АСУ.

Так, уже месяц переработчики сталкиваются с отказами от заказанной охлажденной свинины, переносами поставок и вынужденным пересмотром графиков производства или отгрузки готовой продукции.

В связи с этим в середине октября многие операторы имели значительные переходные остатки продукции и ее возврат, поэтому в ответ на это переработчики уменьшили объемы заготовки и загруженность убойных цехов по меньшей мере на 20-30%.

Соответствующие изменения спроса оказали существенное влияние и на плановую реализацию товарных партий производителей свинины, что усилило давление на цены на фоне более сезонно активного прироста живой массы животных.

В частности, со второй декады октября перебои электроснабжения усилили сезонное проседание цен закупки свиней убойных кондиций: если в течение второй недели октября средняя цена на свинину живой массой составляла 73,9 грн/кг, то за четыре недели показатель снизился до 61,7 грн/кг ( –16,5%).

"Однако ценовые колебания — не единственные изменения, которые наблюдают операторы рынка, ведь расходы на энергоресурсы растут. Стоимость киловата электроэнергии, полученного от дизельного генератора, в два-три раза выше стандартной. Но как производители, так и переработчики вынуждены идти на такие расходы, поскольку долговременное отключение электроэнергии приводит к большим производственным потерям и более высокой себестоимости продукции", - отмечают в АСУ.

Предприятия, которые не успели заранее "подстраховаться" для обеспечения бесперебойной работы, вынуждены адаптироваться под графики отключений, ожидая по 3-5 недель поставки генераторов из-за рубежа.

"Однако не все технологические процессы можно подстроить под график (например, кормопроизводство), поэтому резервный источник питания - необходимое условие работы сегодня", - подчеркивают в АСУ.

Отметим, из-за постоянных отключений света отечественная пищевая промышленность не может работать на полную мощность. Производители уже бьют тревогу.

Так, Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о необходимости обеспечении генераторами  своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.

Как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.

Автор:
Светлана Манько