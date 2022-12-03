При погіршенні енергопостачання в Україні неминуче зупиняться заводи будматеріалів – голова асоціації

У разі тривалих та непередбачуваних відключень енергопостачання виробники будівельних матеріалів будуть змушені зупиняти свої підприємства повністю. Про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

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"Якщо світла не буде більше 12 годин на добу, а підключення будуть поза прогнозованими графіками, то підприємства зупиняться: втрачати дороге обладнання ніхто не наважиться. Товарні бетони 3-4 години в ємностях не виживуть - це жахливі збитки", - зазначив він.

За словами глави профільної асоціації, альтернативних джерел енергії для підприємств з виробництва будматеріалів із енергоємністю понад 1 МВт фактично немає.

Як повідомив президент ВСВБ, спад виробництва та споживання будматеріалів в Україні, який розпочався з початку повномасштабної війни, триватиме до старту будівельного сезону у 2023 році.

Водночас він зазначив, що незважаючи на достатній запас сировинних ресурсів у виробників, їх фінансові ресурси практично вичерпані, і вже навесні може початися хвиля закриття та продажу підприємств за борги.

Нагадаємо також, що внаслідок аварійних відключень від енергопостачання внаслідок російських ударів постраждала, зокрема, і металургійна галузь: так, днями група "Метінвест" повідомляла, що не може поки повернути до роботи зупинений комбінат "Каметсталь".

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