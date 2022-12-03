При ухудшении энергоснабжения в Украине неизбежно остановятся заводы стройматериалов – глава ассоциации

В случае длительных и непредсказуемых отключений энергоснабжения производители строительных материалов будут вынуждены останавливать свои предприятия полностью. Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий.

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"Если света не будет более 12 часов в сутки, а подключения будут вне прогнозированных графиков, то предприятия остановятся: терять дорогостоящее оборудование никто не решится. Товарные бетоны 3-4 часа в емкостях не выживут – это ужасные убытки", – указал он.

По словам главы профильной ассоциации, альтернативных источников энергии для предприятий по производству стройматериалов с энергоемкостью более 1 МВт фактически нет.

Как сообщил президент ВСПС, спад производства и потребления стройматериалов в Украине, начавшийся с начала полномасштабной войны, продолжится до старта строительного сезона в 2023 году.

В то же время он отметил, что несмотря на достаточный запас сырьевых ресурсов у производителей, их финансовые ресурсы практически исчерпаны, и уже весной может начаться волна закрытий и продаж предприятий за долги.

Напомним также, что в результате аварийных отключений от энергоснабжения вследствие российских ударов пострадала, в частности, и металлургическая отрасль: так, на днях, группа "Метинвест" сообщала, что не может пока вернуть к работе остановленный комбинат "Каметсталь".

Джерело фото: ua.depositphotos.com