Сталева воля: Метінвест рятує металургію, зміцнює оборону та допомагає суспільству

Група компаній Метінвест стала потрійною опорою України воєнного часу. Компанія залишається в авангарді вітчизняного ГМК, підтримує армію, власну багатотисячну команду та Україну загалом.

Промислові пріоритети

На роботу Метінвесту суттєво вплинула війна. По-перше, Група змушена була зупинити виробництво на підприємствах у Маріуполі та Авдіївці. По-друге, у країні відбулися кардинальні зміни в логістичних маршрутах і ланцюжках постачання. Водночас зросла вартість доставки продукції кінцевим споживачам. Українські залізничні тарифи досить високі, а в Європі ще вищі. На всьому ланцюжку постачання Групи накопичилися запаси залізної руди та сталевої продукції, а продукція Метінвесту перетинає кордон з ЄС зі значними затримками. По-третє, собівартість виробництва металопродукції зросла через високі ціни на енергоносії та сировину. Водночас ціни на сталь знизилися у всьому світі на тлі падіння попиту на неї та на залізну руду. Усі ці чинники разом призвели до скорочення виробництва, а потужності українських підприємств Групи завантажені менш ніж на 50%.

Маріупольський порт був ключовим у логістичному ланцюжку, Metinvest

За таких обставин Група активно перебудовує діяльність своїх підприємств. Зокрема, переглядає морську логістику, адже чорноморські порти заблоковані. Частково для відвантаження продукції використовують порти Дунаю. Шукають способи налагодити постачання залізорудної сировини через інші порти Чорного моря та країн Балтії, щоб експортувати сировину до Європи та на Далекий Схід. Група також співпрацює з «Укрзалізницею», щоб вивозити металопродукцію через західні прикордонні переходи.

Група активно перебудовує діяльність своїх підприємств. Зокрема, переглядає морську логістику, адже чорноморські порти заблоковані. Частково для відвантаження продукції використовують порти Дунаю

До блокади портів додалося ще й значне скорочення попиту на українському ринку, тому Європа залишається домашнім ринком для продажу продукції підприємств Метінвесту. Після скасування мита на ввезення української металопродукції до США у Групи з’явився новий перспективний напрям. Тепер Метінвест, замість того щоб постачати на ринки Латинської Америки та Азії, планує збільшити експорт до США. «Ми розглядаємо можливість виходу на ринок США з квадратною заготовиною та зварною трубою, а також, залежно від кон’юнктури ринку, з катанкою та арматурою», — кажуть у Метінвесті.

Американські шахти та прокатні заводи Метінвесту в Італії та Великій Британії тепер функціонують як самостійні підприємства. Для цих заводів, які раніше працювали на українських напівфабрикатах, Група знайшла інших постачальників такої продукції. Зокрема, у Великій Британії сляби постачають British Steel і Thyssenkrupp, а в Італії — ADI. Американська компанія United Coal спрямувала всі обсяги своєї продукції на ринок США та на експорт замість внутрішньогрупових продажів. Для виготовлення прокату на заводі Promet Steel у Болгарії напівфабрикати постачає український меткомбінат «Каметсталь».

Spartan UK, Metinvest

Під загрозою ворожих обстрілів та в умовах дефіциту електроенергії в Україні продовжують працювати комбінат «Каметсталь», спільне підприємство «Запоріжсталь» та Центральний ГЗК, функціонує Покровська вугільна група. За 2022 рік металургійні підприємства Метінвесту в Україні розпочали виробництво 24 нових видів продукції, найбільше — у сегменті сортового, гарячекатаного рулонного й листового прокату та сталевих напівфабрикатів. За перші три квартали 2022 року підприємства Групи Метінвест виробили 2,47 млн т чавуну, 2,67 млн т сталі, 3,23 млн т металопродукції, 9,7 млн т залізорудного концентрату та 3,69 млн т вугільного концентрату.

Сьогодні Група зосереджена на тому, щоб вижити, підтримувати працездатність українських підприємств Групи та підвищувати їхню ефективність, а також мати змогу оперативно відновити їхню повноцінну роботу або збільшити обсяги виробництва за сприятливої кон’юнктури.

Попри війну, Метінвест залишається міцною опорою України в економічній сфері. Підприємства Групи очолюють рейтинги платників податків в Україні. З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств Група лише за 9 місяців 2022 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 18 млрд грн податків та зборів. Найбільшим, за інформацією компанії, був податок на прибуток — понад 6 млрд грн.

«У ці скрутні часи ми намагаємося підтримати економіку країни у будь-який можливий спосіб. Усупереч зупинці кількох підприємств у Маріуполі та Авдіївці, Метінвест залишається одним із найбільших платників податків, надійною опорою економіки України», — каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Юрій Риженков, Metinvest

Після деокупації Маріуполя Метінвест повернеться до міста й буде відновлювати свої підприємства. Він будуватиме там нову промисловість — сучаснішу та екологічнішу. Для фінансування цієї відбудови потрібна буде допомога від уряду та за рахунок репарацій від агресора, наголошують в компанії.

Фронтовий менеджмент

Метінвест є опорою України також в оборонній сфері. Групі не лише зберегла виробництво на контрольованих територіях, але й почала активно підтримувати українське Військо. Зокрема, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» Група надає оборонцям бронежилети, дрони, шоломи, автівки та інше військове обладнання. За 10 місяців війни у межах цієї ініціативи безпосередньо на потреби армії компанія, за власними підрахунками, спрямувала 1,5 млрд грн. Координація зусиль учасників «Сталевого фронту Ріната Ахметова» стала одним із пріоритетів у роботі топменеджерів Метінвесту на 2023 рік.

У межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» Група надає оборонцям бронежилети, дрони, шоломи, автівки та інше військове обладнання. За 10 місяців війни у межах цієї ініціативи безпосередньо на потреби армії компанія, за власними підрахунками, спрямувала 1,5 млрд грн

Для допомоги військовим Метінвест активно використовує власне виробництво, зокрема, виготовляє броньовані сталеві пластини для бронежилетів. На сьогодні, завдяки внеску Метінвесту, 150 тис. бронежилетів передали військовим. Тобто кожен десятий бронежилет у ЗСУ виготовлений зі сталі Метінвесту або закуплений Групою.

Підприємства Групи виробляють також іншу продукцію військового призначення. Приміром, колючий дріт, протитанкові їжаки, мобільні укриття для зміцнення окопів, печі для обігрівання та приготування їжі. А вантажівки та екскаватори металургів працюють на зведенні деяких ліній оборони ЗСУ.

Мобільне укриття для військових, Metinvest

Для виготовлення елементів жорсткого захисту техніки, що працює в зоні обстрілів, Метінвест постачає гарячекатаний лист, зокрема, для обладнання такими елементами позашляховиків, медичного транспорту, автівок комунальних служб тощо. Компанія розробила також броньовані щити для захисту операторів зброї великого калібру від ураження ворогом.

Основний фокус металургійного бізнесу натепер — це допомога нашій армії, кажуть у компанії. З-за кордону Метінвест доставляє також тактичне обладнання й техніку для армії, постачає медичне обладнання та ліки, організовує навчання бійців з тактичної медицини. Лише на навчання військовослужбовців тактичній медицині у зоні бойових дій компанія спрямувала майже 5 млн грн.

З-за кордону Метінвест доставляє також тактичне обладнання й техніку для армії, постачає медичне обладнання та ліки, організовує навчання бійців з тактичної медицини

Понад 7 тис. працівників Групи Метінвест вже стали до лав української армії. Це перевищує 10% від загальної кількості співробітників, якщо не враховувати тих, хто працював на зупинених підприємствах у Маріуполі.

Metinvest передає військовим 150 дронів, Metinvest

«Ми віримо в Україну, віримо у ЗСУ та максимально підтримуємо всі сили оборони нашої держави обладнанням та амуніцією», — наголошує генеральний директор Групи Метінвест.

Основний капітал

Один із найважливіших пріоритетів Групи під час війни — безпека персоналу, збереження життя співробітників. Усі українські підприємства Метінвесту мають облаштовані бомбосховища. В укриттях є все, що потрібно для тривалого перебування там людей: вода, їжа, ліки, зв’язок.

Піклуючись про безпеку людей, Метінвест доклав чималих зусиль для евакуації жителів Маріуполя та Авдіївки із зони бойових дій. Компанія співпрацювала із ЗСУ, забезпечувала потерпілих транспортом, комунікаціями, пальним.

Охорона праці та промислова безпека залишаються у пріоритеті для всіх підприємств Групи Метінвест, які продовжують працювати в Україні.

Метінвест докладає багато зусиль та ресурсів заради розвитку людського капіталу України. Насамперед компанія піклується про збереження та розвиток багатотисячної власної команди. «Наша команда – найцінніше, що у нас є», — заявляють у Метінвесті. «Ми дбаємо про співробітників і прагнемо зберегти колектив, аби мати змогу допомагати країні у майбутньому», — каже Юрій Риженков.

Усім співробітникам, які евакуювалися з Маріуполя та Авдіївки на підконтрольну Україні територію, компанія пропонує всебічну підтримку. Зокрема, підготовила понад 6 тис. місць тимчасового прихистку на власних соціальних об’єктах, люди забезпечені харчуванням та речами першої потреби. Крім того, евакуйованим надається допомога у пошуку роботи та проходженні перенавчання. Програми працевлаштування та перенавчання для таких співробітників містили додаткову мотивацію: «підйомні», стипендії на час навчання, компенсацію вартості житла. У Запоріжжі та Кам’янському працюють Центри реабілітації та реінтеграції, де співробітники-переселенці можуть отримати консультаційну, медичну, психологічну допомогу, а також знайти житло й роботу на підприємствах компанії.

Евакуйованим надається допомога у пошуку роботи та проходженні перенавчання. Програми працевлаштування та перенавчання для таких співробітників містили додаткову мотивацію: «підйомні», стипендії на час навчання, компенсацію вартості житла

Інвестиції Метінвесту у навчання та працевлаштування внутрішньо переміщених співробітників становили 26 млн грн. З лютого по грудень на підприємствах Групи працевлаштували приблизно 5400 людей, зокрема 1600 — з Авдіївки та Маріуполя.

Щоб зберегти колективи підприємств, які зараз не працюють, компанія залучає тисячі працівників до проведення ремонтних робіт і впорядкування території зі збереженням основного заробітку.

Метінвест ефективно працює на гуманітарному фронті. Компанія надає необхідну допомогу сотням тисяч українців по всій країні.

У перші дні війни компанія у координації з Фондом Ріната Ахметова започаткувала проєкт «Рятуємо життя». Його мета — запобігання гуманітарній катастрофі у країні. У межах проєкту допомогу отримали майже 400 тис. українців. За 10 місяців війни з-за кордону для них доставили понад 4 тис. т продуктів і речей першої потреби.

Волонтери проєкту Saving Lives, Metinvest

Потужну допомогу Метінвест надає медичній галузі. Лікарні забезпечені медикаментами, обладнанням і витратними матеріалами на понад 240 тис. євро. Гуманітарні вантажі до лікарень Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам’янського, Покровська та Авдіївки доставляють також за окремою програмою, що реалізує Метінвест з Фондом Ріната Ахметова. Загальна сума допомоги медикам у межах двох проєктів становить майже 170 млн грн.

Серед нових напрямів проєкту «Рятуємо життя» — програма протезування постраждалих на війні українців Protez Hub. За цим напрямом лікування вже отримують 28 людей. Нова програма реалізується спільно з Проєктом підтримки протезування в Україні.

Загальна сума допомоги медикам у межах двох проєктів становить майже 170 млн грн.

За проєктом «Рятуємо життя» проводять також психологічну реабілітацію співробітників Метінвесту та їхніх сімей. За партнерства з «Фондом Маша» надали допомогу 140 жінкам та їхнім дітям у подоланні травм війни й стабілізації емоційного стану.

Сьогодні Метінвест допомагає українцям пережити холодну зиму. В Авдіївку доставляють печі для обігріву приміщень і приготування їжі, а в Покровську співробітники компанії безоплатно отримують тверде паливо для опалення домівок. Компанія також облаштовує у містах присутності «Пункти незламності», де є електрика, тепло та інтернет.