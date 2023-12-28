"Метинвест" продолжает помогать: в поддержку Украины уже направлено почти 5 млрд грн

Группа "Метинвест" продолжает служить надежной опорой Украины по борьбе с врагом. С самого начала вторжения компания направила на помощь Украине 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн – на нужды армии в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

С начала 2023 года, после стабилизации энергоснабжения, "Метинвесту" удалось постепенно увеличить объем загрузки железорудных активов в Кривом Роге не менее 30% довоенного уровня и сохранить фокус на производстве окатков и продукции с высоким содержанием железа. Во второй половине 2023 года на загрузке ГОКов положительно сказалось возобновление работы морского коридора в Украине.

Импорт электроэнергии с января 2023 года также обеспечил более стабильную работу и гибкость ассортимента продукции на "Каметстали".

Как "Метинвест" помогает ВСУ

По версии издания NV, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" стал крупнейшим частным донором армии.

Что было сделано:

Начат выпуск стальных изделий для фронта, в частности, налажена технология производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов. Компания изготовила или закупила за границей 150 тысяч бронежилетов, а также 25 тысяч шлемов и касок;

Оснащение 200 фронтовых автомобилей броней от "Мединвеста";

Разработка специальных мобильных укрытий – на фронт отправлено более 330 единиц;

Изготовление и передача ВСУ более 250 единиц фальшивой артиллерии – макетов гаубиц и радарных установок, а также несколько HIMARS. Они предназначены для сохранения настоящей техники и заставляют врага тратить дорогостоящие боеприпасы на уничтожение реалистичных целей;

Передача ВСУ для защиты бронетехники 32 "ловца ланцета" - инженерных конструкций из стального каркаса и закамуфлированной сетки-рабицы;

Изготовление почти 70 мобильных автомобилей баги, более 80 тысяч противотанковых ежей и шипованных цепей, более 5 тысяч полевых печей, 162 тысячи скоб для строительства защитных сооружений и другие полезные вещи;

Наладка системной поставки на фронт техники и оборудования - более 1500 разведывательных дронов, 2000 единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей различного назначения и 1,2 млн литров горючего для их заправок.

Багги для ВСУ. Фото: пресс-служба "Метинвест"

Одним из значительных направлений работы "Метинвеста" в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова является содействие разминированию Украины. Для этого компания наладила производство противоминных тралов. Уже восемь тралов обезвреживают мины на фронте, а еще два ждут, пока их заберут защитники. Кроме того, Метинвест инвестировал 9,5 млн грн в строительство Центра противоминной деятельности, планирующего научить более 3000 специалистов разминированию территорий после проведения боевых действий.

Помощь "Метинвеста" обществу

Как говорится в пресс-релизе, "Метинвест" переориентировал формат своих социальных программ на решение гуманитарных потребностей украинцев. Большинство помощи поступает в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", к которому присоединились 10 фондов и общественных организаций, а также более 250 компаний-доноров со всего мира.

В Украину доставлено 4200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности. А больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн.

Еще одним важным направлением работы проекта "Спасаем жизнь" является физическая и психологическая реабилитация пострадавших из-за войны украинцев. Благодаря партнерствам гуманитарного проекта, программу протезирования на разных этапах проходят более 100 человек – военнослужащих и гражданских.

С начала полномасштабной войны "Метинвест" трудоустроил на своих предприятиях в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском около 10,2 тысяч человек. Кроме того, компания предоставила возможность пройти бесплатное переобучение по рабочим профессиям, которые пользуются большим спросом в ГМК.

"Метинвест" уже планирует восстановление Украины после победы и презентовал "Стальную мечту" - концепцию восстановления жилья и социальной инфраструктуры. Она подразумевает более 200 готовых проектов зданий на основе предварительно изготовленных элементов – каркаса, модуля и платформы из стали. Восстанавливать жилье по такой технологии после деоккупации планируется уже в Мариуполе и Бахмуте.