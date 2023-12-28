"Метінвест" продовжує допомагати: на підтримку України вже спрямовано майже 5 млрд грн

Група "Метінвест" продовжує служити надійною опорою України у боротьбі з ворогом. Від самого початку вторгнення компанія спрямувала на допомогу Україні 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн — на потреби армії в рамках ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Про це повідомляє пресслужба "Метінвесту".

З початку 2023 року, після стабілізації енергопостачання, "Метінвесту" вдалося поступово збільшити обсяг завантаження залізорудних активів у Кривому Розі щонайменше до 30% від довоєнного рівня та зберегти фокус на виробництві окатків і продукції з високим вмістом заліза. У другій половині 2023 року на завантаженні ГЗК позитивно позначилося відновлення роботи морського коридору в Україні.

Імпорт електроенергії з січня 2023 року також забезпечив більш стабільну роботу та гнучкість асортименту продукції на "Каметсталі".

Як "Метінвест" допомагає ЗСУ

За версією видання NV, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" став найбільшим приватним донором армії.

Що було зроблено:

Розпочато випуск сталевих виробів для фронту, зокрема налагоджено технологію виробництва спецсталі для бронепластин – головних складників бронежилетів. Компанія виготовила чи закупила за кордоном 150 тисяч бронежилетів, а також 25 тисяч шоломів і касок;

Оснащення 200 фронтових автомобілів бронею від "Медінвесту";

Розробка спеціальних мобільних укриттів-"криївок" – на фронт відправлено понад 330 одиниць;

Виготовлення і передача ЗСУ понад 250 одиниць фальшивої артилерії – макетів гаубиць і радарних установок, і навіть декілька HIMARS. Вони призначені для збереження справжньої техніки і змушують ворога витрачати дорогі боєприпаси на знищення реалістичних цілей;

Передача ЗСУ для захисту бронетехніки 32 "ловців ланцетів" - інженерних конструкцій зі сталевого каркаса й закамуфльованої сітки-рабиці;

Виготовлення майже 70 мобільних автівок багі, понад 80 тисяч протитанкових їжаків і шипованих ланцюгів, понад 5 тисяч польових пічок, 162 тисячі скоб для будівництва захисних споруд та інші корисні речі;

Налагодження системного постачання на фронт техніки й обладнання - понад 1500 розвідувальних дронів, 2000 одиниць високоточної військової оптики, 450 систем резервного живлення, 875 одиниць комунікаційного обладнання, понад 520 автівок різного призначення та 1,2 млн літрів пального для їхнього заправлення.

Багі для ЗСУ. Фото: пресслужба "Метінвест"

Одним із значних напрямків роботи "Метінвесту" в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова є сприяння розмінуванню України. Для цього компанія налагодила виробництво протимінних тралів. Вже вісім тралів знешкоджують міни на фронті, а ще два чекають, доки їх заберуть оборонці. Крім того, Метінвест інвестував 9,5 млн грн у будівництво Центру протимінної діяльності, що планує навчити понад 3000 фахівців розміновувати території після проведення бойових дій.

Допомога "Метінвеста" суспільству

Як йдеться у пресрелізі, "Метінвест" переорієнтував формат своїх соціальних програм на вирішення гуманітарних потреб українців. Більшість допомоги надходить у межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", до якого долучилося 10 фондів і громадських організацій, а також понад 250 компаній-донорів з усього світу.

В Україну доставлено 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби. А лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн.

Ще одним важливим напрямком роботи проєкту "Рятуємо життя" є фізична та психологічна реабілітація постраждалих через війну українців. Завдяки партнерствам гуманітарного проєкту, програму протезування на різних етапах проходять понад 100 осіб – військовослужбовців і цивільних.

Від початку повномасштабної війни "Метінвест" працевлаштував на своїх підприємствах у Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському близько 10,2 тисячі людей. Окрім того, компанія надала можливість пройти безплатне перенавчання за робітничими професіями, які мають великий попит у ГМК.

Наразі "Метінвест" вже планує відбудову України після перемоги і презентував "Сталеву мрію" - концепцію відновлення житла й соціальної інфраструктури. Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі попередньо виготовлених елементів – каркасу, модуля та платформи зі сталі. Відновлювати житло за такою технологією після деокупації вже планується у Маріуполі та Бахмуті.