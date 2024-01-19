"Метінвест" розпочав виробництво і постачання сталевих штабів-бункерів для ЗСУ (ФОТО)

Група "Метінвест" налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів з метою захисту особового складу від наслідків обстрілів. Перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, на безоплатній основі вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомили у пресслужбі "Метінвесту".

У повідомленні йдеться, що ці бункери дають змогу в безпечних і комфортних умовах забезпечувати роботу командування ЗСУ на лінії фронту. Крім того, командний пункт допомагає рятувати життя військових, адже за короткий час розгортається та згортається на лінії фронту й за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру.

"Сталевий штаб складається з п’яти чи шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів, виробництво яких "Метінвест" освоїв ще в жовтні 2022 року. Це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції — від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Таким чином утворюється цілий підземний комплекс будівель", - зазначили у компанії.

Крім того, бункери виготовлені з хвилястої сталі і мають все необхідне на рівні гарного готелю – спальні місця, робочі зони, душові і бойлери, системи опалення, освітлення і зв’язку, місця для зберігання зброї та особистих речей, а також електронну техніку. Це дає змогу використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону, що забезпечує якісну роботу командування на лінії фронту.

"Якщо ми можемо не лише створити безпечний від обстрілів простір, але й зробити його максимально комфортним, то ми це робимо. Сподіваюсь, що таких КП на лінії фронту ставатиме дедалі більше, й ці "підземні містечка" стануть надійною опорою для командування військових з’єднань. У планах "Метінвесту" також є розроблення нових конфігурацій підземних сталевих комплексів для інших потреб ЗСУ. Тому ми не будемо зупинятися, допоки Україна не переможе", – зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

У компанії розповіли, що нові командні пункти базуються на традиційній моделі бункера-"криївки", понад 330 одиниць яких вже передав "Метінвест" різним бригадам ЗСУ з 2022 року. Конструкцію стандартного сталевого бункера допрацювали для використання у складі постійного штабу, габарити збільшили до 6 метрів завдовжки й 2,3 метра заввишки.

Кожна "криївка" розрахована на шестеро людей і обладнана місцями для відпочинку, зберігання особистих речей та інтегрованою системою опалення. На виготовлення однієї такої конструкції спеціалісти підприємств "Метінвесту" витрачають близько 400 годин.

Нагадаємо, "Метінвест" продовжує служити надійною опорою України у боротьбі з ворогом. Від самого початку вторгнення компанія спрямувала на допомогу Україні 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн — на потреби армії в рамках ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Додамо, що компанія передала 150 000 бронежилетів, 25 000 касок і шоломів, 80 000 протитанкових їжаків, 31 500 турнікетів, 1 500 дронів, 2 000 тепловізорів, 500 автівок, десятки мінних тралів для танків, патрульних катерів і "ловців ланцетів".

Від початку повномасштабної війни "Метінвест" працевлаштував на своїх підприємствах у Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському близько 10,2 тисячі людей. Окрім того, компанія надала можливість пройти безплатне перенавчання за робітничими професіями, які мають великий попит у ГМК.

Наразі "Метінвест" вже планує відбудову України після перемоги і презентував "Сталеву мрію" - концепцію відновлення житла й соціальної інфраструктури. Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі попередньо виготовлених елементів – каркасу, модуля та платформи зі сталі. Відновлювати житло за такою технологією після деокупації вже планується у Маріуполі та Бахмуті.