"Супер-ГОК": "Метинвест" Ахметова объединил комбинаты в Кривом Роге

В "Метинвесте" внедряют новую модель работы криворожских добывающих предприятий. С апреля 2024 года руководить Центральным, Ингулецким и Северным горно-обогатительными комбинатами будет единый административно-управленческий центр.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

Отмечается, что в структуре операционной дирекции группы создан горнодобывающий департамент.

Его возглавил Игорь Тонев, которого также назначили на должность единственного генерального директора трех ГОКов. До этого поста он с 2019 года возглавлял сбытовую компанию Метинвест-СМЦ, а в группе "Метинвест" работает с 2011 года.

Теперь криворожские добывающие предприятия будут иметь единую административную команду и функциональных руководителей.

Ожидается, что внедрение новой модели управления ГОКом, которые с начала войны работают с частичной загруженностью, будет способствовать повышению эффективности работы предприятий, поскольку теперь процессы обогащения руды и изготовления железорудного концентрата соединятся в общую для всех комбинатов технологическую цепочку.

"Также создание единого центра управления позволит оптимизировать одинаковые бизнес-процессы предприятий и централизовать некоторые сервисные функции. Это, в свою очередь, значительно снизит административные расходы и повысит экономическую устойчивость ГОКов", - подчеркнули в "Метинвесте".

Планируется, что в едином центре управления каждое направление работы будет иметь одного функционального директора и один отдел для всех ГОКов: по производству, финансам, закупкам и тому подобное. В то же время каждый ГОК сохранит свой юридический статус. Централизация управленческих функций ГОКа коснется только административного персонала, и никак не повлияет на работников рабочих профессий.

В компании ожидают, что все переходные процессы на предприятиях будут завершены в течение нескольких месяцев.

Игорь Тонев. Фото:прессслужба "Метинвест"

"Главная задача, которая сегодня стоит перед командой горно-обогатительного сегмента, – устойчивое повышение операционной эффективности. Это позволит нам при ограниченной загруженности производства работать с положительным финансовым результатом. Если раньше каждый ГОК работал как отдельное предприятие, то теперь мы объединяемся в одну большую команду. Это позволяет нам эффективно перераспределять персонал между ГОКами для оперативного закрытия дефицитов и замещения услуг посторонних лиц, делиться лучшими практиками и быстро их внедрять", - прокомментировал Игорь Тонев.

"Метинвест" состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США. Его основными акционерами являются группа "СКМ" (71,24%) бизнесмена Рината Ахметова и совместно управляющие им "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".

"Метинвест" в 2023 году сократил производство стали и чугуна на треть

Горно-металлургическая группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в 2023 году снизила выплавку стали на 31% по сравнению с 2022 годом – до 2,025 млн тонн.

За год производство группой чугуна снизилось на 36% – до 1,765 млн тонн, кокса – на 25%, до 1,241 млн тонн, в том числе товарного кокса выросло на 6% – до 859 тыс. тонн.

Как отмечают в компании, сегодня украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы.