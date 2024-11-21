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Крупнейший в Европе: Ахметов построит современный завод по производству "зеленой" стали в Италии
Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Министерство предприятий и производства Италии подписали право на сотрудничество, которое предусматривает строительство крупного завода по производству зеленой стали в городе Пембино. Проект оценивается в 2,5 млрд. евро.
Об этом сообщила прессслужба "Метинвеста".
Этот экологически ориентированный проект является частью усилий Италии по восстановлению сталелитейной промышленности.
Проект предполагает создание одного из самых современных заводов по производству зеленой стали в Европе мощностью 2,7 млн. тонн в год. Завод будет использовать технологии на основе электродуговых печей и вторсырья, в частности лома, чугуна и железа прямого восстановления, которые будут поставляться из Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Италия импортирует около 6 миллионов тонн стальной продукции, поэтому целью проекта является уменьшение зависимости страны от импорта и создание новых возможностей для трудоустройства в регионе Пембино. Строительство планируется начать в начале 2025 года, а производство стали – в конце 2027 года.
Кроме того, "Метинвест" предложил министру предприятий и производства Италии Адольфо Урсо признать проект имеющим национальное стратегическое значение, что может ускорить процесс его утверждения с участием Совета министров.
Сообщается, что проект стоимостью 2,5 млрд евро уже добился определенных успехов. своим планам развития, а Metinvest-Adria достигла соглашения с металлургической компанией JSW Steel Italia SpA по обеспечению доступа в промышленные зоны.
Как отмечают в "Метинвесте", программное соглашение планируется подписать до начала 2025 года. Этот документ будет определять конкретные действия, в частности, концессию на рекультивацию земель, контракты по развитию, мероприятия по обеспечению занятости, инициативы в сфере возобновляемой энергетики и улучшение портовой инфраструктуры.
"Это соглашение является важным шагом к созданию одного из самых устойчивых металлургических заводов в Европе. Проект поможет укрепить итальянскую металлургическую промышленность и горнодобывающую отрасль Украины, демонстрируя потенциал международного сотрудничества в содействии устойчивому промышленному развитию", — отметил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.
Ранее Рыженков рассказывал, что "Метинвест" уже имеет два завода в Италии, но взял на себя обязательство по строительству нового, которое будет производить в Пембино так называемую "зеленую" сталь в рамках программного соглашения с министром экономического развития Италии.
"Мы планировали построить завод в Италии задолго до вторжения. Тогда идея заключалась в использовании полуфабрикатов из "Азовстали" для дальнейшей переработки в Италии. Сейчас известно, что "Азовстали" больше нет, но у нас есть железорудные предприятия в Украине по производству высококачественной железной руды", — замечал СЕО "Метинвест".