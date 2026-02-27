Київ отримав потужні генератори від Бельгії: куди спрямували техніку

Бельгійське агентство Enabel передало Україні чотири генератори сумарною потужністю 1,62 МВт. Цю техніку вже отримало комунальне підприємство “Київтеплоенерго” для забезпечення потреб столиці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Під час офіційної передачі техніки заступниця Міністра енергетики України Валентина Москаленко подякувала Надзвичайному і Повноважному Послу Королівства Бельгія в Україні Люку Якобсу та Директору Enabel в Україні Дірку Депре.

"Це не просто обладнання. Це своєчасна та практична підтримка, яка зміцнює стійкість енергетичної системи України тоді, коли наша критична інфраструктура продовжує зазнавати постійних атак", - зазначила Москаленко.

Фото: Міненерго

Перспективи подальшої співпраці

Відповідно до меморандуму, підписаного на Конференції з відновлення в Римі 2025 року, агентство Enabel продовжує постачання технічного обладнання.

Крім генераторів, Україна отримує мобільні котельні, твердопаливні котли та компоненти для когенераційних установок.

Також бельгійська сторона взяла на себе фінансування капітального ремонту турбогенератора на одній із вітчизняних ТЕС, що дозволить посилити генерацію електроенергії в країні.

Допомога Бельгії

З початку повномасштабного вторгнення бельгійська сторона спрямувала понад 154 тонни гуманітарних вантажів для потреб енергетики.

Крім того, до Фонду енергетичної підтримки України від Бельгії надійшло 2,5 мільйона євро.Ці кошти та ресурси допомагають підтримувати критичну інфраструктуру, яка постійно перебуває під загрозою атак.

Партнери також фінансують закупівлю сонячних електростанцій для лікарень та ремонтні роботи на теплоелектростанціях.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.