Киев получил мощные генераторы от Бельгии: куда направили технику

генератор
Четыре генератора суммарной мощностью 1,62 МВт поступили в "Киевтеплоэнерго" / Минэнерго

Бельгийское агентство Enabel передало Украине четыре генератора суммарной мощностью 1,62 МВт. Эту технику уже получило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" для обеспечения нужд столицы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Во время официальной передачи техники заместитель Министра энергетики Украины Валентина Москаленко поблагодарила Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бельгия в Украине Люка Якобса и Директора Enabel в Украине Диру Депре.

"Это не просто оборудование. Это своевременная и практическая поддержка, которая укрепляет устойчивость энергетической системы Украины тогда, когда наша критическая инфраструктура продолжает подвергаться постоянным атакам", - отметила Москаленко.

Фото 2 — Киев получил мощные генераторы от Бельгии: куда направили технику
Фото: Минэнерго

Перспективы дальнейшего сотрудничества

В соответствии с меморандумом, подписанным на Конференции по восстановлению в Риме 2025 года, агентство Enabel продолжает поставки технического оборудования.

Кроме генераторов Украина получает мобильные котельные, твердотопливные котлы и компоненты для когенерационных установок.

Также бельгийская сторона взяла на себя финансирование капитального ремонта турбогенератора на одной из отечественных ТЭС, что позволит усилить генерацию электроэнергии в стране.

Помощь Бельгии

С начала полномасштабного вторжения бельгийская сторона направила более 154 тонн гуманитарных грузов для нужд энергетики.

Кроме того, в Фонд энергетической поддержки Украины от Бельгии поступило 2,5 миллиона евро. Эти средства и ресурсы помогают поддерживать критическую инфраструктуру, постоянно находящуюся под угрозой атак.

Партнеры также финансируют закупку солнечных электростанций для больниц и ремонтные работы на теплоэлектростанциях.

Ранее Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и заведений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Автор:
Татьяна Бессараб