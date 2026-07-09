Нацбанк обновил порядок оценки устойчивости банков

Национальный банк Украины обновил порядок оценки устойчивости банков и банковской системы. Изменения согласовывают данную процедуру с новым процессом установления повышенных пруденциальных нормативов для банков по результатам SREP.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Ключевые подходы к оценке устойчивости остаются без изменений. Она и дальше будет проводиться в три этапа:

оценка качества активов независимыми аудиторами для всех банков;

экстраполяция результатов оценки качества активов для всех банков при необходимости;

стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию для крупнейших банков.

Для банков, которые проходят оценку только по первым двум этапам, отменяются требования по определению необходимых уровней нормативов достаточности капитала по результатам оценки устойчивости. Эти результаты будут учитываться в повышенных пруденциальных нормативах по итогам SREP.

Для банков, проходящих оценку по всем трем этапам, необходимые уровни нормативов достаточности капитала будут устанавливаться на уровне большего из двух значений: расчетного уровня по результатам стресс-тестирования или общих требований к капиталу по результатам SREP.

Также Нацбанк оптимизировал сроки выполнения требований. Банки должны обеспечить необходимый уровень достаточности капитала до конца года, в котором проводилась оценка устойчивости, и удерживать его до завершения следующего года, если по результатам новой оценки не будут утверждены другие уровни.

Программы капитализации или реструктуризации банки должны будут составлять только в том случае, если не достигнут необходимых уровней достаточности капитала до конца года или нарушат эти требования в дальнейшем.

С учетом европейских подходов по результатам оценки устойчивости также будет определяться необходимый уровень коэффициента левериджа. В то же время, введение этого требования отсрочено.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 8 июля 2026 г. №77. Она вступает в силу 9 июля 2026 года.

Напомним, Кабмин 30 июня утвердил обновленные Основные (стратегические) направления деятельности банков государственного сектора. Документ подготовило Министерство финансов с участием международных экспертов в рамках обязательств Украины перед МВФ и Европейским Союзом.