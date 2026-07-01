Кабмин обновил стратегические направления деятельности государственных банков

Кабинет министров 30 июня утвердил обновленные основные (стратегические) направления деятельности банков государственного сектора. Документ подготовило Министерство финансов с участием международных экспертов в рамках обязательств Украины перед МВФ и Европейским Союзом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов.

Обновленная стратегия предполагает укрепление финансовой устойчивости государственных банков, уменьшение фискальных рисков, улучшение корпоративного управления и постепенное сокращение доли государства в банковском секторе.

В ходе военного положения государственные банки должны сосредоточиться на финансировании приоритетных направлений экономики, в частности:

предприятий оборонно-промышленного комплекса;

критической энергетической инфраструктуры;

аграрного сектора;

перерабатывающей промышленности;

бизнеса в прифронтовых регионах;

ипотечное кредитование для обеспечения граждан жильем.

Документ также устанавливает ряд задач для банков государственного сектора. До конца 2026 года каждый из них должен обновить свою стратегию развития. Для повышения эффективности работы наблюдательных советов вводится их ежегодная оценка.

Отдельный блок относится к работе с неработающими кредитами (NPL). Банки должны сократить объем проблемных активов, в частности, путем продажи трех крупнейших непрофильных активов и урегулирования трех крупнейших проблемных кредитов до конца 2027 года.

Добавим, что на 1 июня 2026 года доля NPL в отчетностях банков остается на низком уровне и составляет 12,8%. С начала текущего года этот показатель уменьшился еще на 1,1 процентных пункта.