Кабмін оновив стратегічні напрями діяльності державних банків

Кабінет міністрів 30 червня затвердив оновлені Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору. Документ підготувало Міністерство фінансів за участю міжнародних експертів у межах зобов’язань України перед МВФ та Європейським Союзом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів.

Оновлена стратегія передбачає зміцнення фінансової стійкості державних банків, зменшення фіскальних ризиків, покращення корпоративного управління та поступове скорочення частки держави у банківському секторі.

Під час дії воєнного стану державні банки мають зосередитися на фінансуванні пріоритетних напрямів економіки, зокрема:

підприємств оборонно-промислового комплексу;

критичної енергетичної інфраструктури;

аграрного сектору;

переробної промисловості;

бізнесу в прифронтових регіонах;

іпотечного кредитування для забезпечення громадян житлом.

Документ також встановлює низку завдань для банків державного сектору. До кінця 2026 року кожен із них має оновити власну стратегію розвитку. Для підвищення ефективності роботи наглядових рад запроваджується їх щорічне оцінювання.

Окремий блок стосується роботи з непрацюючими кредитами (NPL). Банки повинні скоротити обсяг проблемних активів, зокрема шляхом продажу трьох найбільших непрофільних активів та врегулювання трьох найбільших проблемних кредитів до кінця 2027 року.

Додамо, що станом на 1 червня 2026 року частка NPL у звітностях банків залишається на низькому рівні та становить 12,8%. З початку поточного року цей показник зменшився ще на 1,1 відсоткових пункти.