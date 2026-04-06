Банки заробили рекордні 304 млрд грн: хто увійшов до десятки лідерів

Десятка найбільших банків України у 2025 році заробила понад 304 млрд грн, збільшивши сукупний дохід на 14%. Лідером ринку залишається ПриватБанк, тоді як найдинамічніше зростання продемонстрував monobank.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Opendatabot.

Банки наростили доходи

Склад топ-10 залишився незмінним, однак у середині рейтингу відбулися певні перестановки. Водночас основна частка доходів і надалі зосереджена у державному секторі: 67% сукупного прибутку припадає на п’ять державних банків.

Загалом банки-лідери Індексу Опендатаботу 2026 акумулювали 304,27 млрд грн доходу, що на 14% більше, ніж роком раніше.

Примітно, що саме ця десятка сформувала близько 80% сукупного доходу всіх 60 банків України. При цьому переважна частина коштів традиційно зосереджена у державних установах - 202,89 млрд грн, або 67% від загального показника.

Беззаперечним лідером банківського ринку України залишається ПриватБанк, який за підсумками року отримав 122,63 млрд грн доходу - це на 11% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток установи скоротився на 28% і становив 29,08 млрд грн. Попри зниження, банк і надалі утримує позицію найприбутковішого в країні.

Суттєве зниження прибутку пояснюється насамперед податковим навантаженням. У 2025 році витрати на податок на прибуток сягнули 58,88 млрд грн - близько 67% від прибутку до оподаткування. Додаткові нарахування виникли після припинення визнання активів, пов’язаних із колишніми власниками, що додало близько 37,5 млрд грн податкових зобов’язань.

Друге місце у рейтингу традиційно посідає державний Ощадбанк. Його дохід зріс на 13% і склав 41,68 млрд грн, а прибуток збільшився на 12% — до 16,63 млрд грн.

Найбільш динамічний ривок продемонстрував Універсал Банк (monobank): його дохід зріс у 1,4 раза - до 27,2 млрд грн. Це дозволило банку піднятися на третю сходинку рейтингу, випередивши Райффайзен Банк. Окрім цього, саме Універсал показав найшвидше зростання прибутку серед лідерів - у 2,8 раза.

Райффайзен Банк опустився на четверту позицію, хоча й продемонстрував позитивну динаміку: дохід зріс на 8% — до 23,63 млрд грн, а прибуток збільшився у 2,5 раза - до 10,74 млрд грн.

П’яте місце другий рік поспіль утримує ПУМБ. Банк наростив дохід на 23% - до 22,6 млрд грн, а його прибуток подвоївся і досяг 8,05 млрд грн. У фінустанові наголошують, що навіть в умовах повномасштабної війни вдалося зберегти стабільність, адаптувати бізнес-модель та посилити цифрові сервіси.

Укрсиббанк уже третій рік поспіль утримує стабільну позицію в рейтингу. Його дохід зріс на 5% - до 16,06 млрд грн, тоді як прибуток збільшився у 1,4 раза і сягнув 5,8 млрд грн.

Державні Укргазбанк та Укрексімбанк також зберегли свої позиції. Укргазбанк наростив дохід на 7% - до 13,48 млрд грн і збільшив прибуток у 1,7 раза - до 4,87 млрд грн. Укрексімбанк продемонстрував зростання доходу на 9% - до 13,25 млрд грн, а його прибуток зріс у 1,6 раза - до 8,86 млрд грн.

ОТП Банк зміг покращити свої позиції у рейтингу, піднявшись із десятого на дев’яте місце. Його дохід зріс на 7% - до 11,85 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,3 раза - до 8,99 млрд грн.

Водночас Сенс Банк, попри зростання доходу на 7% (до 11,85 млрд грн), опустився на одну сходинку і тепер замикає десятку. Його прибуток, навпаки, скоротився на 16% - до 3,2 млрд грн.

Загалом суттєве зростання прибутків банків у 2025 році пояснюється не лише операційною діяльністю. За даними НБУ, витрати на податок на прибуток становили близько 25% від прибутку до оподаткування, тоді як роком раніше цей показник був удвічі вищим - близько 50%.

