Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ проверит 26 банков на устойчивость к кризису: что известно о новой методологии

нбу
НБУ проверит банки на выносливость экономического кризиса / НБУ

Национальный банк Украины утвердил методологию стресс-тестирования банков в рамках оценки устойчивости на 2026 год. Проверку пройдут 26 учреждений, на которые приходится более 90 процентов активов банковской системы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Что означает новое стресс-тестирование банков

Национальный банк Украины утвердил методологию проведения стресс-тестирования банков, которая предполагает оценку их деятельности и достаточности капитала как в базовом макроэкономическом сценарии, так и в условиях маловероятного, но реалистичного кризиса.

Стресс тестирование является третьим этапом оценки устойчивости банковской системы. Его цель – определить, насколько банки способны выполнять ключевые функции даже при неблагоприятных экономических условиях и таким образом поддерживать стабильность экономики. По итогам проверки регулятор оценит потенциальные потери банков и всей системы при ухудшении макроэкономической ситуации, а также определит необходимый уровень капитала для покрытия этих рисков.

Согласно утвержденной технической задаче, в 2026 году стресс-тестирование пройдут 26 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

В ходе проверки будут анализировать прогнозные показатели деятельности банков на трехлетний период по двум сценариям — базовым и неблагоприятным.

Базовый сценарий основывается на показателях макроэкономического прогноза Национального банка и консенсусных прогнозах обменного курса, неблагоприятный не прогноз и используется только для целей стресс-тестирования и в этом году предусматривает глубокий и длительный кризис:

  • падение реального ВВП в первые два года прогнозного горизонта, обусловленное одновременным сокращением производства и снижением внутреннего спроса в сочетании с ухудшением условий внешней среды;
  • ускорение инфляции из-за сокращения предложения и девальвации, одновременно сдерживающейся из-за шока спроса и реакции монетарной политики;
  • рост процентных ставок и повышение стоимости обязательств для банковского сектора с учетом ухудшения инфляционных ожиданий и ужесточения монетарной политики;
  • ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий и благосостояния домохозяйств и, как следствие, снижение их финансовой устойчивости и повышение кредитного риска банков;
  • постепенное восстановление экономики в третьем году прогнозного периода

В стресс-тесте предполагается реализация основных рисков, присущих банковской деятельности:

  • кредитный риск по причине наступления дефолтов по кредитам. Событие наступления дефолта оценивается индивидуально для крупных корпоративных должников и на портфельной основе для других кредитов;
  • процентный риск из-за ограниченной возможности банков отреагировать кредитными ставками (кроме активов с плавающими ставками) на стремительный рост стоимости обязательств и соответственно снижение процентной маржи;
  • валютный риск от переоценки активов и обязательств банков, а также опосредован через кредитный и процентный риски;
  • операционный риск из-за дополнительных потерь в первом году неблагоприятного сценария.

Если по итогам оценки устойчивости окажется, что требуемый уровень капитала банков превышает установленные нормативы, соответствующие учреждения должны будут разработать и реализовать программы докапитализации или реструктуризации. Это обязано обеспечить достижение нужных характеристик достаточности капитала и поддержать общую стабильность банковской системы.

Подробные результаты оценки устойчивости, в частности, в разрезе отдельных банков, регулятор планирует обнародовать в конце года.

Подходы к проведению стресс-тестирования закреплены решением правления Национального банка Украины № 134-рш, которое вступило в силу 1 мая 2026 года.

Отметим, что недавно НБУ ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований в случае ухудшения их финансового положения.

Автор:
Ольга Опенько