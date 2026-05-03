НБУ смягчил требования к банковским рискам и расширил возможности кредитования

Национальный банк Украины обновил правила оценки кредитного риска банками, что должно расширить возможности кредитования бизнеса и населения. Регулятор смягчил ряд требований к определению дефолта, скорректировал коэффициенты вероятности дефолта и позволил банкам более гибко применять внутренние модели оценки рисков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

В НБУ отметили, что изменения приняты по результатам анализа практики работы банков в условиях военного положения и консультаций с банковским сообществом .

Ключевые изменения предполагают:

смягчение условий признания дефолта для физических лиц и ФЛП после реструктуризации долга

снижение коэффициентов вероятности дефолта для ипотечных заемщиков

пересмотр риск-параметров для банков-резидентов и межбанковских операций

разрешение применять более низкие значения риска по согласованным внутренним методикам банков

По оценке регулятора, это снизит общий размер кредитного риска примерно на 750 млн грн, что фактически высвободит дополнительный банковский капитал для кредитования экономики.

Также НБУ продлил сроки введения отдельных требований по обновлению внутренних политик банков и расчету кредитного риска, учитывая сложность адаптации новых подходов в системе управления проблемными активами.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 1 мая 2026 года, которое вступает в силу 2 мая.

Отдельно регулятор напомнил, что реформы в сфере кредитования являются частью долгосрочной стратегии, которая дала результат: в 2025 году чистый портфель гривневых кредитов бизнеса вырос более чем на треть, а уровень кредитного проникновения в экономику впервые увеличился после начала полномасштабной войны.

С таким новшеством банки получают больше пространства для кредитования за счет снижения регуляторной нагрузки, что может ускорить доступ бизнеса к финансированию.

Отметим, что недавно НБУ ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований в случае ухудшения их финансового положения.