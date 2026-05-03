НБУ пом’якшив вимоги до банківських ризиків і розширив можливості кредитування

Національний банк України оновив правила оцінки кредитного ризику банками, що має розширити можливості кредитування бізнесу та населення. Регулятор пом’якшив низку вимог до визначення дефолту, скоригував коефіцієнти ймовірності дефолту та дозволив банкам гнучкіше застосовувати внутрішні моделі оцінки ризиків.

В НБУ зазначили, що зміни ухвалені за результатами аналізу практики роботи банків в умовах воєнного стану та консультацій із банківською спільнотою.

Ключові зміни передбачають:

пом’якшення умов визнання дефолту для фізичних осіб і ФОП після реструктуризації боргу

зниження коефіцієнтів імовірності дефолту для іпотечних позичальників

перегляд ризик-параметрів для банків-резидентів і міжбанківських операцій

дозвіл застосовувати нижчі значення ризику за погодженими внутрішніми методиками банків

За оцінкою регулятора, це зменшить загальний розмір кредитного ризику приблизно на 750 млн грн, що фактично вивільнить додатковий банківський капітал для кредитування економіки.

Також НБУ продовжив терміни впровадження окремих вимог щодо оновлення внутрішніх політик банків і розрахунку кредитного ризику, враховуючи складність адаптації нових підходів у системі управління проблемними активами.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 1 травня 2026 року, яка набирає чинності з 2 травня.

Окремо регулятор нагадав, що реформи у сфері кредитування є частиною довгострокової стратегії, яка вже дала результат: у 2025 році чистий портфель гривневих кредитів бізнесу зріс більш ніж на третину, а рівень кредитного проникнення в економіку вперше збільшився після початку повномасштабної війни.

З таким нововведенням банки отримують більше простору для кредитування за рахунок зниження регуляторного навантаження, що може прискорити доступ бізнесу до фінансування.

