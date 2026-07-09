Нацбанк оновив порядок оцінки стійкості банків

Національний банк України оновив порядок оцінки стійкості банків і банківської системи. Зміни узгоджують цю процедуру з новим процесом встановлення підвищених пруденційних нормативів для банків за результатами SREP.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Ключові підходи до оцінки стійкості залишаються без змін. Вона й надалі проводитиметься у три етапи:

оцінка якості активів незалежними аудиторами для всіх банків;

екстраполяція результатів оцінки якості активів для всіх банків за потреби;

стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями для найбільших банків.

Для банків, які проходять оцінку лише за першими двома етапами, скасовуються вимоги щодо визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу за результатами оцінки стійкості. Натомість ці результати враховуватимуться у підвищених пруденційних нормативах за підсумками SREP.

Для банків, які проходять оцінку за всіма трьома етапами, необхідні рівні нормативів достатності капіталу встановлюватимуть на рівні більшого з двох значень: розрахункового рівня за результатами стрес-тестування або загальних вимог до капіталу за результатами SREP.

Також Нацбанк оптимізував строки виконання вимог. Банки мають забезпечити необхідний рівень достатності капіталу до кінця року, в якому проводилася оцінка стійкості, та утримувати його до завершення наступного року, якщо за результатами нової оцінки не буде затверджено інші рівні.

Програми капіталізації або реструктуризації банки повинні будуть складати лише у разі, якщо не досягнуть необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року або порушать ці вимоги надалі.

З урахуванням європейських підходів за результатами оцінки стійкості також визначатимуть необхідний рівень коефіцієнта левериджу. Водночас запровадження цієї вимоги відтермінували.

Зміни затверджено постановою правління Національного банку від 8 липня 2026 року №77. Вона набирає чинності 9 липня 2026 року.

Нагадаємо, Кабмін 30 червня затвердив оновлені Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору. Документ підготувало Міністерство фінансів за участю міжнародних експертів у межах зобов’язань України перед МВФ та Європейським Союзом.