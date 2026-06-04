Нацбанк обновляет порядок принудительного списания средств для погашения долгов

Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о безналичных расчетах. Документ предусматривает уточнение порядка принудительного списания средств со счетов, в частности, для погашения налогового долга, а также усовершенствования механизма электронного взыскания средств.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Банкам дадут месяц на подготовку к новым правилам НБУ

Национальный банк предлагает изменить порядок принудительного списания средств со счетов плательщиков, в частности для погашения налогового долга. Для этого регулятор вынес на общественное обсуждение проект изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте.

Необходимость обновления правил связана с введением механизма электронного взыскания средств для погашения налогового долга, работающего на основе международного стандарта ISO 20022. Инициатором изменений выступила Государственная налоговая служба Украины.

В частности, Нацбанк предлагает уточнить порядок накопления средств на счете должника в случаях, когда на момент поступления платежной инструкции взыскателя недостаточно для ее выполнения.

Также проект предусматривает предоставление Государственной налоговой и Государственной казначейской службе права самостоятельно определять порядок формирования, подписания и отправки платежных инструкций в электронной форме.

В случае принятия изменений банки и другие поставщики платежных услуг будут иметь один месяц для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Соответствующие положения содержатся в проекте постановления Правления НБУ о внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах, регулятор обнародовал для общественного обсуждения.

Напомним, Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.