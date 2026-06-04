Нацбанк оновлює порядок примусового списання коштів для погашення боргів

Національний банк виніс на громадське обговорення проєкт змін до Інструкції про безготівкові розрахунки. Документ передбачає уточнення порядку примусового списання коштів з рахунків, зокрема для погашення податкового боргу, а також удосконалення механізму електронного стягнення коштів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Банкам дадуть місяць на підготовку до нових правил НБУ

Національний банк України пропонує змінити порядок примусового списання коштів з рахунків платників, зокрема для погашення податкового боргу. Для цього регулятор виніс на громадське обговорення проєкт змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті.

Необхідність оновлення правил пов'язана із запровадженням механізму електронного стягнення коштів для погашення податкового боргу, який працює на основі міжнародного стандарту ISO 20022. Ініціатором змін виступила Державна податкова служба України.

Зокрема, Нацбанк пропонує уточнити порядок накопичення коштів на рахунку боржника у випадках, коли на момент надходження платіжної інструкції стягувача коштів недостатньо для її виконання.

Також проєкт передбачає надання Державній податковій службі та Державній казначейській службі права самостійно визначати порядок формування, підписання та надсилання платіжних інструкцій в електронній формі.

У разі ухвалення змін банки та інші надавачі платіжних послуг матимуть один місяць для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

Відповідні положення містяться у проєкті постанови Правління НБУ про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки, який регулятор оприлюднив для громадського обговорення.

Нагадаємо, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.