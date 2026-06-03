НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією та коли почнеться зниження цінового тиску

Національний банк заявив, що після тимчасового прискорення інфляції у 2026 році зростання цін поступово сповільнюватиметься. Серед головних причин нинішнього інфляційного тиску - подорожчання енергоресурсів, наслідки атак на енергетичну інфраструктуру та коливання валютного курсу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба регулятора.

Чому в Україні знову зростають ціни

Після кількох місяців уповільнення інфляція в Україні знову почала зростати. У Національному банку пояснюють цю тенденцію наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку, а також загостренням ситуації на Близькому Сході навесні, що спричинило подорожчання енергоресурсів.

За даними НБУ, з червня 2025 року до січня 2026 року інфляція поступово знижувалася, однак згодом повернулася до зростання. Серед основних чинників, які вплинули на ціни, регулятор називає підвищення вартості енергоносіїв, газу та пального, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці. Додатковий вплив мало й ослаблення курсу гривні в попередні періоди.

Водночас темпи зростання споживчих цін залишаються відносно помірними. У квітні річна інфляція становила 8,6%.

У Нацбанку прогнозують, що до кінця 2026 року інфляція може дещо прискоритися через високі ціни на енергоресурси та досягти 9,4% у річному вимірі. Водночас різкого стрибка цін не очікується.

Регулятор також прогнозує поступове послаблення інфляційного тиску в наступні роки. Цьому можуть сприяти здешевлення енергоресурсів у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході, а також збільшення врожаїв, що позитивно вплине на ціни продовольства.

Крім того, Національний банк продовжить реалізовувати монетарну політику, спрямовану на стримування інфляції, зокрема шляхом недопущення надмірних коливань валютного курсу.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2027 році інфляція може сповільнитися до 6,5%, а у 2028 році повернутися до цільового рівня 5%.

Нагадаємо, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.