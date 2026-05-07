Інфляція набирає обертів: українці платять більше за транспорт і продукти

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Державної служби статистики.

В Україні знову прискорилася інфляція

У квітні 2026 року інфляція на споживчому ринку України становила 1,4% порівняно з березнем, а в річному вимірі прискорилася до 8,6%. Водночас базова інфляція за місяць склала 0,9%, а за рік - 7,6%.

Найбільше у квітні зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої - у середньому на 1,9%. Найсуттєвіше подорожчали продукти переробки зернових — на 16,7%. Також зросли ціни на цукор, соняшникову олію, хліб, макаронні вироби, рибу, м’ясо, фрукти, овочі та рис - у межах 1,5–3,6%.

Водночас окремі продукти подешевшали. Зокрема, яйця стали дешевшими на 3,4%, а ціни на масло, сири та сало знизилися на 0,5–1,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць подорожчали на 1,2%, переважно через зростання цін на тютюнову продукцію на 1,8%.

Помітне зростання також зафіксовано у транспортній сфері. Ціни на транспорт у квітні підвищилися на 4,7%, головним чином через подорожчання пального та мастил на 7,9%. Також зросла вартість проїзду в автомобільному та залізничному пасажирському транспорті - на 6,5% і 4,4% відповідно.

У річному вимірі транспортні послуги подорожчали на 19,1%, а пальне - на 36,1%.

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.