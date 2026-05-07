Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інфляція набирає обертів: українці платять більше за транспорт і продукти

інфляція
Держстат показав, що відбувається з цінами в Україні / Pixabay

У квітні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 8,6%, тоді як у місячному вимірі споживчі ціни зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали продукти переробки зернових, пальне та транспортні послуги.

Як пише Delo.ua,  про це свідчать дані Державної служби статистики.

В Україні знову прискорилася інфляція

У квітні 2026 року інфляція на споживчому ринку України становила 1,4% порівняно з березнем, а в річному вимірі прискорилася до 8,6%. Водночас базова інфляція за місяць склала 0,9%, а за рік - 7,6%.

Найбільше у квітні зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої - у середньому на 1,9%. Найсуттєвіше подорожчали продукти переробки зернових — на 16,7%. Також зросли ціни на цукор, соняшникову олію, хліб, макаронні вироби, рибу, м’ясо, фрукти, овочі та рис - у межах 1,5–3,6%.

Водночас окремі продукти подешевшали. Зокрема, яйця стали дешевшими на 3,4%, а ціни на масло, сири та сало знизилися на 0,5–1,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць подорожчали на 1,2%, переважно через зростання цін на тютюнову продукцію на 1,8%.

Помітне зростання також зафіксовано у транспортній сфері. Ціни на транспорт у квітні підвищилися на 4,7%, головним чином через подорожчання пального та мастил на 7,9%. Також зросла вартість проїзду в автомобільному та залізничному пасажирському транспорті - на 6,5% і 4,4% відповідно.

У річному вимірі транспортні послуги подорожчали на 19,1%, а пальне - на 36,1%.

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2026 році до 1,3%. Погіршення прогнозу стало результатом врахування центробанком гірших, ніж попередньо очікувалось, результатів економічного розвитку I кварталу, все ще важкого стану енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході.

Автор:
Ольга Опенько