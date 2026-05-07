Инфляция набирает обороты: украинцы платят больше за транспорт и продукты

В апреле 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%, в то время как в месячном измерении потребительские цены выросли на 1,4%. Больше всего подорожали продукты переработки зерновых, горючее и транспортные услуги.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Украине снова ускорилась инфляция

В апреле 2026 года инфляция на потребительском рынке Украины составила 1,4% по сравнению с мартом, а в годовом исчислении ускорилась до 8,6%. В то же время базовая инфляция за месяц составила 0,9%, а за год – 7,6%.

Больше всего в апреле выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки – в среднем на 1,9%. Существеннее всего подорожали продукты переработки зерновых — на 16,7%. Также выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу, мясо, фрукты, овощи и рис – в пределах 1,5–3,6%.

В то же время, отдельные продукты подешевели. В частности, яйца стали дешевле на 3,4%, а цены на масло, сыры и сало снизились на 0,5–1,5%.

Алкогольные напитки и табачные изделия за месяц подорожали на 1,2%, преимущественно из-за роста цен на табачную продукцию на 1,8%.

Заметный рост также зафиксирован в транспортной сфере. Цены на транспорт в апреле повысились на 4,7%, главным образом из-за подорожания горючего и смазочных масел на 7,9%. Также возросла стоимость проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте – на 6,5% и 4,4% соответственно.

В годовом исчислении транспортные услуги подорожали на 19,1%, а горючее – на 36,1%.

Напомним, что Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.