Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инфляция набирает обороты: украинцы платят больше за транспорт и продукты

инфляция
Госстат показал, что происходит с ценами в Украине / Pixabay

В апреле 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%, в то время как в месячном измерении потребительские цены выросли на 1,4%. Больше всего подорожали продукты переработки зерновых, горючее и транспортные услуги.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Украине снова ускорилась инфляция

В апреле 2026 года инфляция на потребительском рынке Украины составила 1,4% по сравнению с мартом, а в годовом исчислении ускорилась до 8,6%. В то же время базовая инфляция за месяц составила 0,9%, а за год – 7,6%.

Больше всего в апреле выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки – в среднем на 1,9%. Существеннее всего подорожали продукты переработки зерновых — на 16,7%. Также выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу, мясо, фрукты, овощи и рис – в пределах 1,5–3,6%.

В то же время, отдельные продукты подешевели. В частности, яйца стали дешевле на 3,4%, а цены на масло, сыры и сало снизились на 0,5–1,5%.

Алкогольные напитки и табачные изделия за месяц подорожали на 1,2%, преимущественно из-за роста цен на табачную продукцию на 1,8%.

Заметный рост также зафиксирован в транспортной сфере. Цены на транспорт в апреле повысились на 4,7%, главным образом из-за подорожания горючего и смазочных масел на 7,9%. Также возросла стоимость проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте – на 6,5% и 4,4% соответственно.

В годовом исчислении транспортные услуги подорожали на 19,1%, а горючее – на 36,1%.

Напомним, что Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.

Автор:
Ольга Опенько