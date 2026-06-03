НБУ объяснил, что происходит с инфляцией и когда начнется снижение ценового давления

Национальный банк заявил, что после временного ускорения инфляции в 2026 году рост цен будет постепенно замедляться. Среди главных причин нынешнего инфляционного давления – удорожание энергоресурсов, последствия атак на энергетическую инфраструктуру и колебания валютного курса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Почему в Украине снова растут цены

После нескольких месяцев замедления инфляция в Украине снова начала расти. В Национальном банке объясняют эту тенденцию последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру зимой, а также обострением ситуации на Ближнем Востоке весной, что повлекло за собой удорожание энергоресурсов.

По данным НБУ, с июня 2025 года по январь 2026 года инфляция постепенно снижалась, однако впоследствии вернулась к росту. Среди основных факторов, оказавших влияние на цены, регулятор называет повышение стоимости энергоносителей, газа и горючего, а также увеличение расходов бизнеса на оплату труда. Дополнительное влияние оказало и ослабление курса гривны в предыдущие периоды.

В то же время, темпы роста потребительских цен остаются относительно умеренными. В апреле годовая инфляция составила 8,6%.

В Нацбанке прогнозируют, что к концу 2026 года инфляция может несколько ускориться из-за высоких цен на энергоресурсы и достигнуть 9,4% в годовом исчислении. В то же время резкого скачка цен не ожидается.

Регулятор также прогнозирует постепенное ослабление инфляционного давления в последующие годы. Этому могут способствовать удешевление энергоресурсов при стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также увеличение урожаев, что положительно повлияет на цены продовольствия.

Кроме того, Национальный банк продолжит реализовывать монетарную политику, направленную на сдерживание инфляции, в частности, путем недопущения чрезмерных колебаний валютного курса.

Согласно прогнозу НБУ, в 2027 году инфляция может замедлиться до 6,5%, а в 2028 году возвратиться к целевому уровню 5%.

Напомним, Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.