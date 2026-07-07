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Російський ринок рекордно обвалився: акції компаній оновили історичний мінімум

Московська біржа
Індекс Московської біржі оновив чергові мінімуми

На торгах у 6 липня індекс Московської біржі оновив мінімуми з лютого 2023 року (2164,81 пункту), втративши 2,1% за день, 14% з початку літа та 22% з початку року. Близько 15% акцій на ринку оновили історичні мінімуми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times. 

Наразі індекс Московської біржі відкотився на ті ж рівні, де був у перші місяці війни.

Разом з акціями падають державні облігації Росії, оновлюючи річні мінімуми.

На торгах акції Газпрому впали на 1,6% і оновили мінімум з 2008 року; папери ВТБ звалилися на 9% і переписали історичний мінімум. На 1% подешевшав Сбербанк, на 2% - "Новатек" і "Аерофлот", 3,5% - "Сєвєрсталь".

Якщо індекс Московської біржі не втримається вище 2100 пунктів, то ринку загрожує "прискорення розпродажів, різке зростання панічних настроїв і швидке зниження, прогнозують аналітики.

"Настрій інвесторів близький до панічних", — зазначає стратег "Фінама" Ярослав Кабаков. 

З весни 2024 року, коли Кремль і президент США Дональд Трамп розпочинали переговори, а російські чиновники будували плани щодо повернення західних компаній, російський ринок акцій впав уже майже на 40%, а його капіталізація до ВВП близька до абсолютного мінімуму за останні 26 років.

Нагадаємо, атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод у Капотні обвалили російський фондовий ринок.

Автор:
Світлана Манько