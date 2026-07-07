Российский рынок рекордно обвалился: акции компаний обновили исторический минимум

На торгах в 6 июля индекс Московской биржи обновил минимумы с февраля 2023 г. (2164,81 пункта), потеряв 2,1% за день, 14% с начала лета и 22% с начала года. Около 15% акций на рынке обновили исторические минимумы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Пока индекс Московской биржи откатился на том же уровне, где был в первые месяцы войны.

Наряду с акциями падают государственные облигации России, обновляя годовые минимумы.

На торгах акции "Газпрома" упали на 1,6% и обновили минимум с 2008 года; бумаги ВТБ рухнули на 9% и переписали исторический минимум. На 1% подешевел Сбербанк, на 2% – "Новатек" и "Аэрофлот", 3,5% – "Северсталь".

Если индекс Московской биржи не удержится выше 2100 пунктов, то рынку грозит ускорение распродаж, резкий рост панических настроений и быстрое снижение, прогнозируют аналитики.

"Настроение инвесторов близко к паническим", - отмечает стратег "Финама" Ярослав Кабаков.

С весны 2024 года, когда Кремль и президент США Дональд Трамп начинали переговоры, а российские чиновники строили планы возвращения западных компаний, российский рынок акций упал уже почти на 40%, а его капитализация в ВВП близка к абсолютному минимуму за последние 26 лет.

Напомним, атака беспилотников на Москву 18 июня и повторное попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне обрушили российский фондовый рынок.