5000 грн на канцелярию и одежду: в Украине возобновили прием заявлений на "Пакунок школяра"

В Украине возобновили прием заявлений на получение единовременной денежной помощи "Пакунок школяра" в размере 5000 грн. Средства выплачивают родителям и опекунам первоклассников на специальный счет для покупки школьных принадлежностей, книг, одежды и обуви.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба портала госуслуг "Дія".

Кто может подать заявление

Подать заявление могут родители, усыновители или законные представители ребенка, являющиеся гражданами Украины. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Как подать заявление через "Дію"

Для оформления помощи в онлайн-режиме необходимо выполнить следующие шаги:

авторизироваться в приложении "Дія";

открыть сервис "Помощь от государства";

выбрать "Пакунок школяра";

выбрать ребенка, который идет в первый класс;

перейти к подаче заявления; открыть "Дія.Карту" в уполномоченном банке;

выбрать "Дія.Карту" со специальным счетом "Забота для ребенка";

проверить данные и подписать заявление "Дія.Подписью".

Причины отказа в выплате

Помощь "Пакунок школяра" не назначают в следующих случаях:

ребенка не отнесли к первому классу, он повторно учится или не начинает обучение в этом году;

заявление не подали до 1 ноября;

Пенсионный фонд Украины или Министерство финансов Украины не подтвердили верификацию права на выплаты;

заявление на ребенка уже подал другой родитель или опекунов;

заявитель лишен родительских прав;

ребенок находится за границей, на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий без даты деоккупации;

заявитель находится на временно оккупированной территории и не имеет статуса внутренне перемещенного лица.

Ранее сообщалось, что Кабмин упрощает механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Выплаты теперь можно будет получать на специальный счет "Дія.Карты".