- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
5000 грн на канцелярию и одежду: в Украине возобновили прием заявлений на "Пакунок школяра"
В Украине возобновили прием заявлений на получение единовременной денежной помощи "Пакунок школяра" в размере 5000 грн. Средства выплачивают родителям и опекунам первоклассников на специальный счет для покупки школьных принадлежностей, книг, одежды и обуви.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба портала госуслуг "Дія".
Кто может подать заявление
Подать заявление могут родители, усыновители или законные представители ребенка, являющиеся гражданами Украины. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.
Как подать заявление через "Дію"
Для оформления помощи в онлайн-режиме необходимо выполнить следующие шаги:
- авторизироваться в приложении "Дія";
- открыть сервис "Помощь от государства";
- выбрать "Пакунок школяра";
- выбрать ребенка, который идет в первый класс;
- перейти к подаче заявления; открыть "Дія.Карту" в уполномоченном банке;
- выбрать "Дія.Карту" со специальным счетом "Забота для ребенка";
- проверить данные и подписать заявление "Дія.Подписью".
Причины отказа в выплате
Помощь "Пакунок школяра" не назначают в следующих случаях:
- ребенка не отнесли к первому классу, он повторно учится или не начинает обучение в этом году;
- заявление не подали до 1 ноября;
- Пенсионный фонд Украины или Министерство финансов Украины не подтвердили верификацию права на выплаты;
- заявление на ребенка уже подал другой родитель или опекунов;
- заявитель лишен родительских прав;
- ребенок находится за границей, на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий без даты деоккупации;
- заявитель находится на временно оккупированной территории и не имеет статуса внутренне перемещенного лица.
Ранее сообщалось, что Кабмин упрощает механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Выплаты теперь можно будет получать на специальный счет "Дія.Карты".