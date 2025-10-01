"Пакунок школяра" теперь можно тратить на книги: новые изменения заработали с 1 октября

С 1 октября вступили в действие новые изменения в программе "Пакунок школяра". Теперь "Дія.Карткою" можно рассчитываться не только за канцелярские товары, детскую одежду и обувь, но и за книги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики Украины.

Расширение программы позволит родителям и опекунам покупать все необходимое для обучения детей без дополнительных затрат.

В частности, теперь можно пополнять домашнюю библиотеку первоклассников, выбирая печатные и обучающие книги.

Чтобы узнать, где в Украине принимают оплату "Дія.Карткою", Минсоцполитики создало онлайн-дашборд, на котором собраны все участвующие в программе магазины.

Это позволяет быстро и удобно планировать покупки и обеспечить ребенка всем необходимым в школе.

Эксперты отмечают, что расширение программы поможет привлечь детей к чтению и поддержать образовательную подготовку из ранних классов, одновременно облегчая финансовую нагрузку на семьи.

Отметим, что родители первоклассников, получивших государственную помощь "Пакунок школяра" на карточки "Дія.Карта" ПриватБанка, чаще всего покупают детскую одежду и канцтовары.

Напомним, правительство приняло решение о запуске новой выплаты. "Пакунок школяра" в июле этого года. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.