Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Пакунок школяра" теперь можно тратить на книги: новые изменения заработали с 1 октября

Это позволяет быстро и удобно планировать покупки.
Это позволяет быстро и удобно планировать покупки. / Freepik

С 1 октября вступили в действие новые изменения в программе "Пакунок школяра". Теперь "Дія.Карткою" можно рассчитываться не только за канцелярские товары, детскую одежду и обувь, но и за книги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики Украины.

Расширение программы позволит родителям и опекунам покупать все необходимое для обучения детей без дополнительных затрат.

В частности, теперь можно пополнять домашнюю библиотеку первоклассников, выбирая печатные и обучающие книги.

Чтобы узнать, где в Украине принимают оплату "Дія.Карткою", Минсоцполитики создало онлайн-дашборд, на котором собраны все участвующие в программе магазины.

Это позволяет быстро и удобно планировать покупки и обеспечить ребенка всем необходимым в школе.

Эксперты отмечают, что расширение программы поможет привлечь детей к чтению и поддержать образовательную подготовку из ранних классов, одновременно облегчая финансовую нагрузку на семьи.

Отметим, что родители первоклассников, получивших государственную помощь "Пакунок школяра" на карточки "Дія.Карта" ПриватБанка, чаще всего покупают детскую одежду и канцтовары.

Напомним, правительство приняло решение о запуске новой выплаты.   "Пакунок школяра"   в июле этого года. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.

Автор:
Татьяна Гойденко